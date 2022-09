GF Vip, la reazione di Edoardo e Attilio dopo aver saputo i risultati delle elezioni politiche: cosa è successo dopo la puntata

Anche i vip della casa del GF Vip reagiscono ai risultati delle elezioni 2022

Il Grande Fratello, attraverso Alfonso Signorini, ha deciso di aggiornare in diretta i vip nella casa, in merito ai risultati dello scrutinio delle ultime elezioni politiche.

“Vi ha stupito questo risultato?” ha chiesto Alfonso, “Era un risultato in linea con le aspettative, un risultato giusto” ha commentato Charlie Gnocchi.

“Ma io ferma al fatto che Attilio volesse intervenire dicendo il suo parere sulle elezioni ma è stato censurato da Sara”, “Io stamattina come Edoardo appena ho scoperto i risultati delle elezioni” hanno commentato alcuni.

In molti utenti sono rimasti proprio dispiaciuti davanti all’atteggiamento di Attilio Romita, che in questi giorni si era esposto sull’argomento a favore della destra ma, davanti alla richiesta di Alfonso Signorini, non ha proferito parola.

“Trovo imbarazzante questo inizio di puntata con tutti i concorrenti zitti su queste elezioni”, “Edoardo l’ha presa proprio come noi” hanno scritto alcuni, notando la faccia particolarmente stranita di Edoardo.