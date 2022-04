Don Matteo 13, la richiesta di Terence Hill a Maria Grazia Giannetta prima dell’ultima puntata: non era mai successo prima

Don Matteo 13 torna con il quarto appuntamento che prevede l'uscita di scena di Terence Hill, ecco cosa ha rivelato l'attore ad una sua collega

Questa sera torna un altro appuntamento di Don Matteo 13 su Rai 1. Si tratta del quarto episodio che a quanto pare segna la fine di un’epoca: Terence Hill lascia definitivamente la tunica a Raoul Bova e così Don Matteo saluterà il pubblico e al suo posto arriverà Don Massimo.

Sarà una puntata imperdibile, i telespettatori appassionati e fedeli non potranno fare a meno di emozionarsi.

Don Matteo 13, la richiesta di Terence Hill prima di uscire di scena

A poche ore dall’uscita di scena di Don Matteo, spunta un video su Twitter che ha emozionato il web. Nel corso delle riprese a Spoleto, dove è stata girata l’intera fiction, Terence Hill ha voluto fare una richiesta strepitosa alla sua collega Maria Grazia Giannetta.

L’attrice interpreta Anna Olivieri, capitano dei carabinieri del paese. Nel filmato, diventato virale, appaiono i due colleghi intenti a fare una foto sopra alla bici che per anni è stata il simbolo della serie Don Matteo.

E’ stato proprio Terence Hill a chiedere all’attrice di farsi una foto con lui e sulla bicicletta. “Mi batteva il cuore, ti giuro, me lo ha detto lui che mi ha chiesto: ‘ Ti va di salire sulla stecca della bicicletta, non l’abbiamo mai visto il Capitano’ e io ho detto Terence wow”. Ha riferito Maria Grazia Giannetta emozionata dopo aver ricevuto quella richiesta.

L’addio di Terence Hill

Il pubblico è pronto a seguire le vicende di Don Massimo? Una cosa è certa: l’addio di Terence Hill non sarà definitivo. Infatti, anche gli autori e lo stesso attore hanno ribadito più volte che Don Matteo non morirà ma scomparirà misteriosamente di scena al fine di permettere a Terence Hill di tornare a vestire i panni del personaggio in futuro.

