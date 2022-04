Don Matteo 13, clip in anteprima dell’ultima puntata con Terence Hill: cosa succederà prima della scomparsa del prete

Le anticipazioni della trama del quarto episodio di Don Matteo 13, quello in cui il ruolo di Terence Hill esce di scena

La stagione numero 13 di Don Matteo è finalmente arrivata in tv e come tutti sanno sarà l’ultima in cui potremo vedere Terence Hill vestire i panni di Don Matteo, che farà la sua ultima apparizione nel corso di una delle prossime puntate. Cresce quindi l’attesa per il momento esatto in cui il prete uscirà di scena, per far largo alle nuove avventure di Don Massimo.

Finora sapevamo solo che l’addio di Don Matteo sarebbe arrivato dopo il quarto episodio, in attesa del debutto tanto atteso di Don Massimo (interpretato da Raoul Bova), con tutti i suoi misteri e pronto a prendere le redini della serie. La Rai, però, rompe ogni indugio e fuga ogni dubbio sulla puntata nella quale il celebre prete televisivo lascerà la serie.

Don Matteo 13, anticipazioni sulle prossime puntate

La quarta e attesissima puntata di Don Matteo sarà trasmessa giovedì 21 aprile su Rai 1, l’episodio si intitola: “Così vicini, così lontani“. A Spoleto arriverà il fratellastro del PM Marco Nardi, Franco Fanelli. Intanto in città i cittadini sono sconvolti per l’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo e Anna riceverà la visita di una vecchia conoscenza: il suo istruttore di quando frequentava l’accademia.

Federico e Greta appariranno sempre più vicini e il Maresciallo Cecchini si ritroverà suo malgrado protagonista di una vicenda insolita: la città infatti ha notato una strana somiglianza tra lui e il protagonista di una serie di romanzi gialli. Coincidenza o mistero da risolvere?

Queste le anticipazioni. Ma nel trailer della puntata, la Rai ha fatto sapere che si tratterà della “ultima imperdibile puntata con Terence Hill di Don Matteo 13“. Una notizia che, per quanto annunciata, ha colpito al cuore numerosissimi fan della serie. C’è chi prospetta una serata di lacrime e chi si è portato avanti col lavoro, tanto da dichiarare di star piangendo già da una settimana.

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 aprile alle ore 21:20 su Rai 1. Nel frattempo, nella clip esclusiva di questa puntata è possibile vedere un momento dell’ultimo episodio nel quale potremo vedere Terence Hill nei panni di Don Matteo.

Non si tratta tuttavia di un addio definitivo: come già ribadito più volte, Don Matteo non morirà ma scomparirà misteriosamente di scena al fine di permettere a Terence Hill di tornare a vestire i panni del personaggio in futuro. Basterà questo a mantenere vive le speranze dei fan?

