Don Matteo 13, ultima puntata con Terence Hill: cosa succederà prima della scomparsa del prete. Anticipazioni

Le anticipazioni della trama del quarto episodio di Don Matteo 13, quello in cui il ruolo di Terence Hill esce di scena

La tredicesima serie di Don Matteo è finalmente arrivata in tv e come tutti sanno sarà l’ultima in cui potremo vedere Terence Hill vestire i panni di Don Matteo. Cresce quindi l’attesa per il momento esatto in cui il prete uscirà di scena, per far largo alle nuove avventure di Don Massimo.

LEGGI ANCHE:– L’accusa di Alvaro Vitali su Don Matteo: ‘Mi ha rubato l’idea’. Ecco quali sono le forti insinuazioni dell’attore

Ciò che sappiamo è che l’addio di Don Matteo arriverà dopo il quarto episodio. Dal quinto in poi quindi ci sarà il debutto tanto atteso di Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) con tutti i suoi misteri e pronto a prendere le redini della serie.

Don Matteo 13, anticipazioni sulle prossime puntate

La quarta e attesissima puntata di Don Matteo sarà trasmessa giovedì 21 aprile su Rai 1, l’episodio si intitola: “Così vicini, così lontani”. A Spoleto arriverà il fratellastro del PM Marco Nardi, Franco Fanelli. Intanto in città i cittadini sono sconvolti per l’omicidio della parrocchiana di Don Matteo e Anna riceverà la visita di una vecchia conoscenza: il suo istruttore di quando frequentava l’accademia.

Federico e Greta appariranno sempre più vicini e il Maresciallo Cecchini si ritroverà suo malgrado protagonista di una vicenda insolita: la città infatti ha notato una strana somiglianza tra lui e il protagonista di una serie di romanzi gialli. Coincidenza o mistero da risolvere?

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 aprile alle ore 21:20 su Rai 1.