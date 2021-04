Questa sera andrà in onda il programma russo nel quale sarà svelato se il DNA di Olesya Rostova corrisponde a quello di Denise Pipitone: ecco cosa succederà

Sta facendo discutere la vicenda di Olesya Rostova, la ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone: il programma russo ‘Lasciali Parlare’ è stato rinviato di 24 ore, ma dal web arriva qualche anticipazione su cosa succederà. Scopriremo finalmente la verità?

Cosa succederà nel programma russo ‘Lasciali Parlare’ nella puntata dedicata a Olesya Rostova e alla possibilità che la ragazza sia Denise Pipitone? Foto: Kikapress

Programma russo su Denise Pipitone: cosa succederà?

Partiamo dal principio. La trasmissione ‘Lasciali Parlare’ sarebbe dovuta andare in onda nella serata di Lunedì 5 aprile ma è stata rinviata a Martedì 6. Durante la puntata, saranno resi noti i risultati del test del DNA di Olesya Rostova, svelando se effettivamente corrisponda a quello di Denise Pipitone.

Le dinamiche di Lasciali Parlare spiegate da una telespettatrice russa

Nel frattempo, una telespettatrice ha scritto su Twitter come funziona il programma russo ‘Lasciali Parlare’ (in originale: пусть говорят, Pust’ govoryat) e cosa succederà nella puntata dedicata ad Olesya Rostova e all’eventualità che possa essere Denise Pipitone.

“Sono russa, conosco questa trasmissione e come funziona – ha twittato – Ogni storia deve risolversi soltanto (!) all’interno di questa trasmissione. E chiaramente ci vuole tempo”.

Poi, va nel dettaglio: “Ora la trasmissione farà le sue ricerche (tutti i casi, le denunce di quel tempo, le chiamate che arrivano). Devono dare tempo per tutto. Poi tutte le potenziali mamme fanno il DNA e soltanto dopo ci sarà una nuova trasmissione dove ci saranno questa ragazza e tutte queste mamme. Ogni mamma racconta la sua storia. Poi inizieranno ad aprire le buste di esito di ogni mamma. Può essere anche che tutti saranno negativi. Funziona da tutta la vita così questa trasmissione. Per cui ci vuole pazienza”.

Inutile dire che dopo questa rivelazione, i commenti su ‘Lasciali Parlare’ si sono rincorsi subito sui social.

“Circo mediatico dell’orrore, nessun rispetto per il dolore dei protagonisti di questa triste storia”, ha scritto una persona. E un altro fa eco: “Sento dolore per Piera Maggio, mi auguro che si farà qualcosa per non doverla far passare sotto questo TRITACARNE”.

E ancora: “Ma che non ci stia ad andare. Se loro vorranno fare questo teatrino bene, se tutte le mamme risulteranno incompatibili sarà quasi fatta e secondo me sarà li che dovrà entrare in scena Piera. Per il resto è strumentalizzazione mediatica”.

Martedi in diretta Tv in Russia, saranno resi pubblici i risultati Dna di #OlesyaRostova



