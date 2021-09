Cristiano Ronaldo, i 4 figli nella nuova scuola: quanto costa la retta per un solo mese di lezione

I figli di Cristiano Ronaldo hanno iniziato a frequentare una nuova scuola a Manchester a seguito del trasferimento del calciatore.

Il campione infatti ha lasciato la Juventus per approdare al Manchester United. A documentare il ritorno tra i banchi per i 4 bambini è stata la compagna di Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Sul sito della scuola – The Ryleys, che ha sede nel Cheshire – si legge che la struttura accetta studenti fino agli 11 anni compiuti. La scuola prevede rette semestrali, che vanno da 3.666 sterline per i bimbi dai 3 ai 4 anni, fino alle 3.981 sterline per quelli di 5 e 6 anni.