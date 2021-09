Primo giorno di scuola dei figli VIP: dalla scuola top della figlia di Canalis a quelle dei figli di Briatore e Belen

Il primo giorno di scuola arriva per tutti, anche per i figli dei VIP: ecco com’è stato per i figli di Elisabetta Canalis, Flavio Briatore, Belen Rodriguez e Alena Seredova.

Anche per i figli dei VIP settembre vuol dire ritorno a scuola: presto arriverà un primo giorno di inizio lezioni per tutti! Ma com’è il primo giorno di scuola per i figli di Elisabetta Canalis, Flavio Briatore e Belen Rodriguez?

Il primo giorno di scuola della figlia di Elisabetta Canalis

Partiamo da Skyler Eva Perri, la figlia di Elisabetta Canalis e del chirurgo Brian Perri. Per lei è arrivato il primo giorno di scuola nell’esclusivissimo Lycée Français de Los Angeles!

“Ed eccoci qua – ha scritto l’ex velina su Instagram – siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…”

Il riferimento è ovviamente alla faccia con tanto di muso lungo della bambina, che però entrerà in una scuola davvero esclusiva, nella quale la tassa annuale è di circa 20mila euro (23mila dollari) ai quali vanno aggiunti altri 855 dollari (722 euro) tra tassa di iscrizione e assicurazione!

Santiago va a scuola! Ecco la Storia di Belen Rodriguez

Per quello che riguarda invece un altro dei figli VIP più conosciuti del web, il primo giorno di scuola di Santiago De Martino sembra essere stato decisamente più divertente. Belen Rodriguez ha condiviso il momento con i suoi fan, pubblicando una stories che li ritrae insieme in macchina.

Quando la mamma gli ha chiesto impressioni sul primo giorno di scuola, Santiago si è limitato a mostrare il pollice in su, con un’espressione allegra che lascia trasparire tutta la sua emozione per l’occasione.

Impossibile sapere qual è la scuola che il figlio della showgirl argentina frequenta: quest’anno (a differenza dell’anno scorso) Belen non ha dato ulteriori dettagli sull’istituto frequentato dal bambino.

Il primo giorno di scuola dei figli VIP di Alena Seredova ed Elisabetta Gregoraci

Anche per il figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon, David Lee, si parla di primo giorno di scuola: in una Instagram Stories, la showgirl d’origine ceca ha pubblicato un selfie insieme al figlio… che non sembra affatto felice di cominciare!

Infine, un altro dei figli VIP più conosciuti del web, Nathan Falco Briatore, è arrivato anche il suo primo giorno di scuola. Il bambino oggi ha 11 anni, è cresciuto e somiglia sempre di più ai genitori: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Per l’occasione speciale del suo primo giorno di scuola, la showgirl ha indossato un abito a fiori, grossi occhiali da sole e si è mostrata raggiante al fianco di Nathan Falco, condividendo il lieto momento su Instagram.

“In bocca al lupo amore mio per questo nuovo anno scolastico! impegnati e non perdere mai la voglia di sorridere e imparare. La tua mamma”, ha scritto Elisabetta Gregoraci.

Photo Credits: Kikapress