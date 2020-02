Coronavirus: Cracco, Barbieri, Borghese e gli effetti sui loro ristoranti

Ristoranti vuoti a causa del coronavirus: le nostre prenotazioni per assaggiare la cucina degli chef stellati. Senza lista d'attesa

La psicosi da coronavirus si riversa anche sui ristoranti degli chef stellati. La gente ha cambiato le proprie abitudini e, soprattutto al Centro Nord, la vita sociale si è quasi annullata. Basti pensare che a Milano bar e locali notturni hanno ridotto l’orario di apertura serale, a seguito dell’ordinanza della regione. Le persone limitano le uscite e le cene fuori, per evitare il contagio. Risultato? Ristoranti quasi vuoti e liste d’attesa praticamente azzerate in quelli più ricercati.

Coronavirus, gli effetti sui ristoranti

L’emergenza coronavirus ha stravolto le abitudini degli italiani. Anche nelle regioni non a rischio, dove non si registrano casi di contagio, c’è preoccupazione. È soprattutto l’Italia centro-settentrionale a risentire gli effetti della diffusione del COVID-19, con conseguenze anche sull’economia locale e nazionale.

LEGGI ANCHE: — Cannavacciuolo non teme il coronavirus: cosa è successo nel suo locale a Novara in questi giorni

Il coronavirus non sta risparmiando gli affari dei ristoranti, dove le prenotazioni stanno diminuendo sensibilmente. A risentire di questa situazione anche i locali dei più famosi chef, come Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Alessandro Borghese, dove solitamente le liste d’attesa scoraggiano anche i loro più convinti fan.

La nostra prenotazione

Noi stessi abbiamo provato a riservare un tavolo e, a sorpresa, è stato semplicissimo. Abbiamo deciso di andare a mangiare al Fourghetti, regno di Bruno Barbieri. Per la prenotazione in questo ristorante di Bologna, ci siamo affidati a The Fork: è stato sufficiente qualche click è abbiamo ottenuto un tavolo per sabato 29 febbraio alle 21.30 per sei persone.

Con soli due giorni di anticipo, siamo riusciti a prenotare una cena tra amici durante il weekend e non solo: volendo, avremmo potuto accomodarci in due anche oggi, 27 febbraio. Ma c’è di più: con la stessa facilita, abbiamo ottenuto una prenotazione anche da Alessandro Borghese -Il lusso della semplicità, a Milano.

Insomma, dunque, se volete sperimentare la cucina di chef famosi o stellati, questo è il momento giusto. Disponibilità economiche permettendo, ovviamente.