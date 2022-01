Chi l’ha visto ‘salta’, i dubbi dei telespettatori sulla puntata non andata in onda: cosa è successo

Chi l'ha visto torna con una settimana di ritardo, come mai? Ecco cosa è successo. Tutta la verità su Federica Sciarelli

Questa sera inizia ufficialmente una nuova stagione di “Chi l’ha visto“, programma storico in onda su Rai3 condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione, dove vengono riportati dei casi di attualità e cronaca, sarebbe dovuta iniziare la settimana scorsa e quindi mercoledì 12 gennaio.

Per alcuni motivi, però, al posto suo è stato trasmesso il film Ottilie von Faber Castell: Una donna coraggiosa.

“Chi l’ha visto”, il sospetto dei telespettatori su Federica Sciarelli

Quando i telespettatori hanno saputo del cambiamento repentino riguardante la messa in onda di “Chi l’ha visto“, non hanno perso occasione di dire la loro e discuterne sul web. Infatti, in questa settimana sono tante le voci girate sul programma e in particolare sulla conduttrice Federica Sciarelli.

Secondo il pubblico il primo appuntamento sarebbe saltato a causa di casi di positività all’interno della redazione. Al momento però non sono stati riferiti ulteriori dettagli, solo un avviso che è stato pubblicato la scorsa settimana dagli autori sui social con scritto: ” Il programma orna in prima serata in diretta su Rai 3 mercoledì 19 gennaio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social“.

Inoltre qualcuno ha fatto riferimento alla presentatrice, mettendo in dubbio il suo stato di salute. Anche in merito a questa supposizione non ci sono informazioni valide, ma una cosa è certa: la Sciarelli è pronta a tornare in studio con tante novità e casi da portare a galla.

Per la prima puntata sono previsti vari casi, tra questi si andranno ad analizzare il giallo sulla scomparsa di Agata Scuto, la morte di Liliana Resinovich e di Roberta Ragusa.

Il pubblico è pronto a scoprire nuovi dettagli sui casi, la Rai anche quest’anno prevede un numero di share e ascolti elevato.

