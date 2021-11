Federica Sciarelli al pronto soccorso, la decisione prima di Chi l’ha visto: “Non avrebbero nascosto il gonfiore”

Cosa è successo a Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto? Ecco il motivo del suo cambiamento di look. Tutti i dettagli

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della trasmissione storica di Rai3 “Chi l’ha visto” condotta ormai da più di sedici anni da Federica Sciarelli. La giornalista è da tutti considerata un’icona, sia per il suo modo di riportare i fatti sia per il suo stile elegante e raffinato, mai volgare.

Da qualche tempo però, i telespettatori avranno notato un cambio di rotta da parte della conduttrice. A partire dalla prima puntata della nuova stagione, Federica Sciarelli ha optato per un look insolito.

Federica Sciarelli cambia look: il motivo

Il pubblico italiano che da anni segue la trasmissione “Chi l’ha visto” è stato abituato a vedere Federica Sciarelli indossare completi formati da giacca e pantaloni. Da settembre 2021, però, la conduttrice ha cambiato look. Infatti ha optato per un nuovo indumento: la gonna.

Non è di certo un cambio casuale, ma c’è un motivo che ha spinto la presentatrice a prendere questa decisione insieme alla costumista. Qualche giorno prima di partire con la nuova stagione, la Sciarelli si è concessa gli ultimi sprazzi di vacanza, tra relax e riposo in spiaggia.

Persa nei suoi pensieri, non ha notato la presenza di un calabrone che ha schiacciato con la coscia. Di conseguenza è stata punta. Inizialmente pensava si trattasse di un pizzico normale, ma il giorno dopo il dolore si è fatto sempre più acuto. Gli antibiotici sono serviti per guarire, ma il gonfiore è rimasto ed è per questo che è ricorsa alla gonna.

Le parole della conduttrice

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha spiegato: “La costumista e uno dei miei autori mi hanno consigliato di indossare la gonna al posto dei pantaloni che non avrebbero nascosto il gonfiore”.

La costumista l’ha esaltata affermando di avere delle belle gambe e così la Sciarelli non ha avuto più dubbi. “Mi ha convinto e da allora la indosso per la diretta“. Ha concluso.

