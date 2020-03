La comica si è presentata travestita da barattolo di gel disinfettante e si è esibita in una canzoncina rap contro il Coronavirus: non tutti hanno apprezzato

Il Coronavirus sta preoccupando ormai da settimane gli italiani e si cercano modi per neutralizzarlo non solo dal punto di vista medico ma anche da quello psicologico: la satira, come spesso accade in questi casi, è uno dei sistemi migliori.

Che tempo che fa Luciana Littizzetto e l’Amuchina

Così Luciana Littizzetto, storica spalla comica di Fabio Fazio nel programma quest’anno in onda su Rai2, ha deciso di travestirsi da una cosa al momento poco reperibile: l’Amuchina, il gel disinfettante lavamani che è letteralmente sparito dagli scaffali di supermercati e farmacie.

LEGGI ANCHE: — Come preparare l’amuchina a casa senza bisogno di acquistarla: ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire

Luciana Littizzetto, in collegamento, si è quindi presentata fisicamente vestita da flacone di “Amucona”, recitando una poesiola rap che invitava senza mezzi termini il virus a farsi da parte.

Fra le risate del pubblico e di Fazio, Lucianina ha concluso il suo intervento dicendo: “Adesso esco così: ho un appuntamento con Citrosil, Betadine e Tantum Verde”

Non tutti però hanno apprezzato l’umorismo della Littizzetto ed hanno detto la loro su Twitter.

Luciana Littizzetto divide il pubblico sui social

Selvaggia Lucarelli ha voluto commentare la performance di Luciana Littizzetto twittando: “Che imbarazzo” su uno screenshot del programma in onda e i commentatori erano tutti più o meno sulla sua lunghezza d’onda.

“Trovo l’intervento della #Littizzetto a #CTCF senza senso e poco rispettoso verso le persone che sono morte, le persone malate e tutti noi che viviamo le difficoltà a causa del #COVID2019. Invito #Fazio a rivedere e limitare gli interventi senza senso nella sua trasmissione”, ha scritto qualcuno, seguito da commenti simili: “Solo imbarazzo ? Come mai cosi buona ? Inoltre la paghiamo noi obbligatoriamente”

C’è da dire però che non tutto il pubblico era contro Luciana e la sua Amucona: dai commenti sul profilo ufficiale di Che tempo che fa si leggono anche molti apprezzamenti. “Sei mitica! Ormai vedo Fazio solo per i tuoi interventi”, “Sei un genio”, “Se non ci fossi tu!”

Insomma, come spesso succede neanche un intervento comico riesce a mettere il pubblico d’accordo: in fondo anche questa è democrazia.