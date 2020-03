Luciana Littizzetto si traveste da Amuchina

Il Coronavirus sta preoccupando ormai da settimane gli italiani e si cercano modi per neutralizzarlo non solo dal punto di vista medico ma anche da quello psicologico: la satira, come spesso accade in questi casi, è uno dei sistemi migliori. Così Luciana Littizzetto, storica spalla comica di Fabio Fazio nel programma quest’anno in onda su Rai2, ha deciso di travestirsi da una cosa al momento poco reperibile: l’Amuchina, il gel disinfettante lavamani che è letteralmente sparito dagli scaffali di supermercati e farmacie.