Calendario Maya, cosa succederà davvero il 21 Giugno 2020: la verità sulla fine del mondo

Una nuova interpretazione della profezia Maya ha individuato una nuova data riguardante la fine del mondo, ma cosa succederà davvero il 21 giugno 2020?

Ve lo ricordate cosa sarebbe dovuto accadere il 21 dicembre 2012? Si tratta della data di prevista fine del mondo che, all’epoca, fece spaventare tanti di noi. Alla base di quel calcolo c’era il calendario Maya, sebbene nelle ultime ore sta spuntando una teoria che vuole che la data dell’apocalisse sia un’altra, decisamente imminente: il 21 giugno 2020. Ci sarà qualcosa di vero in questa teoria?

Calendario Maya: cosa succederà il 21 giugno 2020?

Partiamo dal principio. Sui social sta spopolando la notizia che, con il passaggio dal calendario giuliano a quello gregoriano avvenuto nel 1582, ci sia stato un calcolo errato, che ci avrebbe fatto perdere ben 11 giorni all’anno.

Pertanto, negli anni in cui abbiamo utilizzato il calendario gregoriano (ufficialmente in vigore dal 1752 al 2020), abbiamo perso 2948 giorni. Giorni che, aggiunti alla data del 21 dicembre 2012 portano dritti dritti al 21 giugno 2020, che sarebbe quindi la data esatta della fine del mondo secondo il calendario Maya.

In molti hanno creduto a questa versione, avvalorata anche dal dramma di questo 2020, tra i roghi in Australia e in Amazzonia, le invasioni di cavallette in Kenya e Pakistan e la pandemia di Covid-19 a livello globale (ma anche la neve nera in Siberia).

La fine del mondo è vicina? O è solo una bufala?

Tutto, quindi, porterebbe a credere a questa nuova teoria che però sarebbe soltanto l’ennesima bufala, diffusa da un profilo social oggi scomparso che si spacciava per Paolo Tagaloguin, studioso della civiltà Maya. Peccato che non esista alcuno studioso che porti quel nome, almeno nei campi della storia, dell’archeologia o dell’antropologia.

Insomma, l’intera faccenda è solo un’interpretazione storiografica decisamente fantasiosa, creata per fare un po’ di rumore sul web. Il 21 giugno 2020, calendario Maya a parte, state tranquilli: non avverrà proprio nulla.

Foto: Shutterstock