Barbara D’Urso criticata per il post sui ristoranti chiusi: ‘Facevi più bella figura a ordinare la cena’

Posta un video mentre prepara la cena accompaganto da una didascalia sui ristoranti chiusi: Barbara D'Urso e il passo falso sui social.

Periodo turbolento per Barbara D’Urso, tra gli ascolti che vacillano e i passi falsi sui social. Barbarella ha pubblicato un video che la mostra in cucina intenta a prepararsi la cena dal momento che i ristoranti sono chiusi. E gli utenti l’hanno criticata.

Non ci sarebbe stata nulla di male nel video che la D’Urso ha pubblicato sul sul profilo Instagram, se non fosse per quel passo falso. La conduttrice si immortala ai fornelli della sua cucina, intenta a preparasi la cena e come didascalia al video scrive: “Niente ristoranti…quindi cucino”

Mentre sorseggia un bicchiere di vino bianco, balla al ritmo di Jerusalema e dice: “Bisogna resistere”, mostrando la cena che sta preparando.

Gli utenti non gradiscono, chiedendo rispetto per il momento delicato che stiamo vivendo e facendole presente che per lei è facile parlare visto il profumato stipendio che percepisce.“Bisogna resistere? Per te è facile ché ogni mese Berlusca ti paga profumatamente…ce gente ché si sta uccidendo per la disperazione è tu fai queste sceneggiate del cavolo”.

Altri chiedono un po’ di rispetto per chi “servendo gli aperitivi ci campa” e le fanno notare di essere caduta in una grave contraddizione. In tv Barbara aveva detto che i ristoranti andava sostenuti visto che se è vero che sono obbligati a chiudere dalle 18:00 è anche vero che c’è la possibilità di usufruire del take away o delle consegne a domicilio.

“Ma non eri la signora che qualche giorno fa diceva che bisognava aiutare facendo d’asporto! Facevi più bella figura se postavi con tanto di scontrino un piatto acquistato in uno dei ristoranti in questo momento in difficoltà! Chiacchiere”.

Infine c’è anche chi sottolinea una certa ipocrisia e l’accusa di falso moralismo. Se infatti fa notare un utente durante le sue trasmissioni si mostra toccata e commossa dalla difficile situazione di molti, una volta lasciato lo studio la situazione cambia.

“Durante la trasmissione quando racconta ciò che accade in Italia e fa finta di immedesimarsi nella situazione che stiamo vivendo si fa uscire le lacrime da coccodrillo e poi cucina e balla alla faccia nostra.. vedi se avevi il pensiero di non poter arrivare a fine mese come tante famiglie italiane se eri così allegra..a Barbara hai stancato tu e il tuo falso moralismo..”

