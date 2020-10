Lo zio Gerry racconta nel dettaglio la sua malattia, per dare coraggio a chi la sta attraversando e incitare all'attenzione chi non ce l'ha. Ecco le sue condizioni

Il Covid si sta espandendo a vista d’occhio anche fra i vip: ogni giorno arriva notizia di un altro volto noto contagiato. Qualche giorno fa è stato il turno di Gerry Scotti, al momento impegnatissimo in tv fra Tu si que vales, Caduta Libera e Chi vuol essere milionario.

Gerry Scotti Covid, il presentatore racconta i sintomi

Ed è stato proprio grazie ad un tampone di routine, fatto perchè doveva recarsi a Roma per registrare Tu si que vales, che Gerry ha scoperto la sua positività: lo ha poi comunicato via social, ringraziando tutti per l’affetto e l’interessamento.

“Sto abbastanza bene e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid. Forza e coraggio, non mollate. Per farvi vedere quanto sono vicino a voi, me lo sono preso pure io. Purtroppo temo che prima o poi ce lo dovremo fare tutti, anche se tutti noi pensiamo che non ci capiterà mai”, ha dichiarato lo zio Gerry al Corsera.

Il presentatore non sa come ha potuto contrarre il virus, ha spiegato infatti di essere stato attentissimo e quasi maniacale: al momento per fortuna i suoi sintomi sono sotto controllo.

“Se non ci fosse il Covid avrei pensato a una influenza: mi sento le ossa rotte, ho un po’ di febbriciattola, mal di testa e un po’ di tosse. Direi che sono fortunato. Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile”, ha raccontato Gerry Scotti. Che ha anche voluto ribadire: “Comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso”

Forza zio Gerry!