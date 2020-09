Ballando con le stelle Massimiliano Allegri ballerino per una notte

L'ex CT della Juventus sarà protagonista della prima puntata di Ballando con le stelle e i più romantici immaginavano già la sua esibizione insieme alla compagna Ambra...

Inizia sabato 19 settembre la 15esima stagione di Ballando con le stelle, dopo rinvii e intoppi vari dovuti all’emergenza sanitaria: come da tradizione, Milly Carlucci esordisce alla grande con un ballerino per una notte decisamente inedito.

Sarà Massimiliano Allegri, ex CT della Juventus, ad esibirsi come ballerino per una notte, permettendo così ai concorrenti di racimolare un tesoretto molto importante ai fini della gara. Un altro colpaccio per Milly Carlucci, abituata a portare nella sua prima serata di Rai1 personaggi mai visti in veste di ballerini e anche storicamente riservati: per restare in ambito calcistico ricordiamo solo il CT della Nazionale Mancini, Del Piero, Batistuta, Cabrini, Gentile, Zico, Zambrotta e diversi altri.

Allegri si esibirà in un tango e a guidarlo, dopo un breve allenamento, ci sarà la maestra Roberta Beccarini: peccato quindi per tutti i telespettatori che già immaginavano di vederlo volteggiare insieme alla fidanzata Ambra Angiolini.

La storia fra Max ed Ambra va avanti ormai da tempo, al riparo dei clamori della cronaca rosa e c’è quindi molta curiosità sul loro conto: vederli insieme a Ballando con le stelle sarebbe stato il massimo ma a quanto pare -a meno di clamorose sorprese- non succederà. L’ultima speranza però resta: magari Ambra sarà in prima fila all’Auditorium Rai del Foro italico!