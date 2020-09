Ballando con le stelle torna sabato 19 settembre 2020

Sarà Massimiliano Allegri, ex CT della Juventus, ad esibirsi come ballerino per una notte, permettendo così ai concorrenti di racimolare un tesoretto molto importante ai fini della gara. Un altro colpaccio per Milly Carlucci, abituata a portare nella sua prima serata di Rai1 personaggi mai visti in veste di ballerini e anche storicamente riservati: per restare in ambito calcistico ricordiamo solo il CT della Nazionale Mancini, Del Piero, Batistuta, Cabrini, Gentile, Zico, Zambrotta e diversi altri.