Il nuovo Amazon Original, parte della colonna sonora di ‘Elf Me’, vede Annalisa cantare sulle note di ‘Christmas (Baby Please Come Home)’.

Sarà Annalisa la voce del Natale a casa Amazon Music. Per celebrare le festività natalizie, Annalisa rilascia infatti Christmas (Baby Please Come Home) (Amazon Original), disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre. Il brano è anche la colonna sonora del nuovo film Original italiano di Natale, Elf Me, disponibile su Prime Video dal 24 Novembre in 240 paesi e territori nel mondo.

Annalisa si è cimentata nel classico natalizio di fama mondiale Christmas (Baby Please Come Home). Gli ha dato il suo tocco personale e originale, rendendolo ancora una volta una delle canzoni natalizie preferite e che risuonerà nelle case dei fan di tutto il mondo.

La traccia Amazon Original sarà disponibile dal 7 novembre su Amazon Music. I contenuti video esclusivi per accompagnare il brano festivo verranno invece rilasciati il ​​17 novembre sul canale YouTube di Annalisa. Il contenuto video vedrà protagonista Annalisa nel nuovo episodio di Lightstudio, il nuovissimo format di Amazon Music che vede performance esclusive con audio catturato dal vivo, spettacoli intimi e unici che avvicinano i fan ai loro artisti preferiti.