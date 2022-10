Andy Warhol in mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano

Una mostra imperdibile sul padre della pop art americana: dagli anni '60 all'esplosione del successo

Dopo il successo della mostra romana del 2018, Eugenio Falcioni e Achille Bonito Oliva portano il genio di Andy Warhol in mostra a Milano, nella suggestiva cornice della Fabbrica del Vapore. Affrontano una sfida ardua, quella di non banalizzare il messaggio di uno degli artisti più iconici della modernità, le cui opere sono stampate e riprodotte praticamente ovunque: come lo stesso Warhol diceva, “ogni cosa ripete se stessa. È stupefacente che tutti siano convinti che ogni cosa sia nuova, quando in realtà altro non è se non una ripetizione”

La mostra milanese dedicata all’artista è visitabile dal 22 ottobre fino al 26 marzo 2023 e propone oltre trecento opere, divise in sette aree tematiche e tredici sezioni: “Andy Warhol. La pubblicità della forma” è promossa e prodotta da Comune di Milano–Cultura e Navigare e curata da Achille Bonito Oliva con

Edoardo Falcioni per Art Motors, Partner BMW e Hublot.

Andy Warhol. La pubblicità della forma” – credits Giovanni Daniotti

Non manca proprio nulla in questo viaggio dentro Andy Warhol: dagli esordi degli anni ’60, con i simboli del consumismo di massa e i volti dello star system, fino alle drag queen degli anni ’70 e alla svolta religiosa degli ’80, attraverso una serie di opere uniche. Non solo tele, ma anche serigrafie su seta, cotone e carta, molte provenienti all’Estate Andy Warhol, due di Keith Haring e di altre prestigiose collezioni private. Accanto alle opere visive, anche quelle esperenziali come le illustrazioni digitali del Commodor Amiga 2000, i primi NTF della storia; la BMW Art Car dipinta dall’artista; una riproduzione fedele della prima Factory, quella al 231 East 47th Street e una serie di filmati in 3D da guardare con gli appositi occhialini.

Andy Warhol. La pubblicità della forma” – credits Giovanni Daniotti

Il messaggio di Andy Wharol è ancora potente e straordinariamente attuale a 35 anni dalla sua prematura scomparsa: la mostra della Fabbrica del Vapore accompagna il visitatore attraverso le sfaccettature della sua avanguardia, lungo la diffidenza e l’incomprensione iniziale dell’establishment fino all’esplosione della sua popolarità, ancora oggi immutabile.