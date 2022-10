No-Body is Empty a Rome Art Week 2022, per la prima volta a Roma l’anatomia della leggerezza di Giovanni Pinosio

No-Body is Empty: per la prima volta Roma ospiterà le opere di Giovanni Pinosio in una straordinaria mostra sull'anatomia della leggerezza

“No-Body is Empty” al Rome Art Week 2022: per la prima volta nella Capitale arriva l’anatomia della leggerezza di Giovanni Pinosio, con una mostra unica che porterà allo sguardo del pubblico le opere del giovane artista veneto, in collaborazione con lo scrittore Riccardo Benedini.

No-Body is Empty: il 25 ottobre l’opening della mostra alla Galleria Sinopia

L’opening dell’esposizione è programmato per martedì 25 ottobre alle ore 18.00 presso la Galleria Sinopia, in Via dei Banchi Nuovi 21/b a Roma. La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre ma per tutta la settimana della Rome Art Week (25-29 ottobre), l’artista sarà presente in galleria, impegnato in una residenza d’artista per la realizzazione di una nuova scultura in filo di metallo che sarà inaugurata sabato 29 ottobre alle ore 18.00 in un evento-performance con l’artista.

Le installazioni, nate da un materiale semplice e comune come il fil di ferro, mirano a dare l’idea dell’oggetto che si converte in arte, in quelle che sono delle “non sculture eteree“.

“Il Forte Leggero”: il cortometraggio ispirato alle opere di Giovanni Pinosio

La presentazione di “No-Body is Empty”, sarà accompagnata dalla proiezione un cortometraggio nato dalla collaborazione dell’artista con Riccardo Benedini. Lo scrittore, ispirandosi al concetto di leggerezza proposto da Pinosio, ha scritto un breve racconto intitolato “Il Forte Leggero”, poi trasformato in un cortometraggio emozionale di cui lo stesso scultore è protagonista.

“Abbiamo scelto di ospitare il lavoro di Giovanni Pinosio con il racconto di Riccardo Benedini per l’approccio contemporaneo e innovativo allo Storytelling dell’Arte. La materia è pensiero – dichiara Raffaella Lupi, fondatrice della Galleria Sinopia – non è casuale e si tramuta in racconto e pensiero del contemporaneo, come la nostra identità. Quella di Giovanni Pinosio è dunque una bellezza inattesa in cui la materia, attraverso la creatività dell’uomo, diviene opera d’arte”.

L’ingresso alla mostra è completamente gratuito. Gli orari di apertura, dal martedì al sabato, seguono la fascia 10.30-19.30. Il lunedì la mostra è visitabile su appuntamento. Per info è possibile contattare lo 06.6872869 o collegarsi al sito www.sinopiagalleria.com

Photo Credits: Claudio Vianello via HF4