Amsterdam, il borgo da fiaba che in pochi conoscono: dove si trova

Sulla costa sud orientale dell'Olanda, non lontano da Amsterdam, si torva un borgo da fiaba amato da molti pittori

Casette colorate, ponticelli, un labirinto di vicoli stretti: ad Amsterdam si trova un borgo da fiaba in cui vale la pena ‘perdersi’ per una splendida vacanza. Si chiama Volendam e si trova sulla costa sud-orientale d’OIanda e negli ultimi anni è diventato una delle mete turistiche di maggior risalto dei Paesi Bassi.

LEGGI ANCHE:– Apertura 2022 del parco più famoso d’Olanda: quando ammirare la fioritura dei tulipani

La storia di questo borgo non lontano da Amsterdam, inizia nel 1357 con la costruzione della diga che collegava Edam con il Purmermeer, e proteggeva dal mare. Per molto tempo è stato un semplice villaggio di pescatori, ma sul finire del 1800 divenne una delle mete preferite dai pittori dell’epoca. Tra i luoghi prediletti per il loro soggiorno l’Hotel Spaander lungo il porto, ancora oggi presente.

Questo splendido borgo conserva ancora la magia di un tempo, e se deciderete di fermarvi a visitarlo vi conquisterà con la sua atmosfera fiabesca. Il vecchio borgo è ancora presente nella via principale: i vecchi edifici dei pescatori con le tipiche facciate e i frontoni in legno sono stati ristrutturati e possono così incantare ancora oggi i tanti turisti.

Crediti foto@Shutterstock