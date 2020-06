Lutto nel mondo della musica: Pau Donés, cantante dei Jarabe de Palo, è morto oggi all'età di 53 anni. Lottava contro un cancro

Alla fine, il cancro se l’è portato via. Pau Donés, il cantante dei Jarabe de Palo è morto oggi 9 giugno. Aveva solo 53 anni e lottava conto un tumore al colon dal 2015. La notizia è stata diffusa dalla famiglia dell’artista catalano, che proprio pochi giorni fa aveva ricevuto un dolcissimo regalo da un bambino.

Jarabe De Palo morto, addio al cantante de La Flaca

La diagnosi che nessuno vorrebbe mai ricevere era arrivata 5 anni fa. Ma il cantante dei Jarabe de Palo morto oggi, l’ha affrontata con coraggio e tanta determinazione. Non voleva che il cancro gli stravolgesse la vita. Ha continuato a vivere delle sue passioni – musica e sport – mentre percorreva il lungo percorso con quel male che lo logorava dentro, lentamente.

C’è stato un momento, qualche anno fa, in cui sembrava che la malattia fosse in remissione, poi la ricaduta. Oggi la prematura scomparsa, annunciata dalla famiglia sulla pagina Instagram del cantante, in un post in cui si ringrazia il personale medico che lo ha curato e si chiede “il massimo rispetto e intimità in questi tempi difficili”.

Proprio su quella stessa pagina social, è ancora visibile l’ultimo post pubblicato da Pau: la foto di un dolcissimo messaggio recapitatogli da un bambino, suo vicino di casa. Il piccolo, di nome Yue, gli scriveva di apprezzare la sua musica e le sue canzoni.

Un artista che mancherà a molti

I Jarabe de Palo sono un gruppo molto apprezzato in Spagna che aveva avuto un discreto seguito anche in Italia. Quelle sonorità latina tipiche delle loro canzoni hanno conquistato il pubblico del Belpaese, spianando la strada verso il successo lungo lo Stivale, dove brani come Depende e La Flaca diventarono ben presto tormentoni. Po ila collaborazione con i Modà.

Pau, la musica, ce l’aveva nel sangue. Aveva iniziato ad avvicinarsi a questo mondo già a 15 anni, seguendo l’innata passione e sostenuto da un evidente talento artistico.

Note e parole non l’hanno mai abbandonato, neanche nel 2018 quando il cancro è tornato. Il cantante aveva deciso di fermarsi per curarsi, ma aveva parlato di un stop momentaneo. E infatti, proprio di recente aveva lavorato al suo ultimo album, Tragas o Escupes, uscito pochi fa. Il cantante dei Jarabe de Palo, con la musica è cresciuto e facendo musica è morto.