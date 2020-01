Sanremo 2020, dopo il servizio di Striscia Riki rischia la squalifica?

Sanremo 2020: Riki rischia la squalifica per aver fatto ascoltare venti secondo del suo brano. Cosa succede dopo il servizio di Striscia la Notizia?

In attesa che cominci Sanremo 2020 sta succedendo veramente di tutto e – dopo le polemiche riguardanti Junior Cally ed Elettra Lamborghini – c’è anche un altro cantante che rischia la squalifica: Riki. Ma come mai l’artista proveniente da Amici di Maria potrebbe essere escluso dalla gara? Cosa avrà mai combinato?

LEGGI ANCHE: — Sanremo 2020, Elettra Lamborghini viola il regolamento? Il brano non è ammissibile secondo il regolamento

Riki rischia la squalifica da Sanremo 2020: cos’è successo

Andiamo con ordine. Tutto è partito da un servizio mandato in onda da Striscia da Notizia, dove l’inviato Pinuccio ha spiegato come Riki non abbia rispettato una norma basilare per i cantanti in gara: quella di non diffondere i brani con i quali saliranno sul palco dell’Ariston, pena l’esclusione dalla kermess.

Tutto è partito da Instagram, dove il cantante ha posto una domanda molto semplice ai suoi fan: “Mando spoiler della cover?”, ottenendo un’86% di Sì. In tutta risposta, quindi, Riki ha fatto ascoltare ai follower un pezzettino della sua versione de L’Edera – il brano di Nilla Pizzi che eseguirà a Sanremo 2020 durante la serata delle cover insieme ad Ana Mena – che ora rischia di procurargli una bella squalifica…

“Il regolamento di Sanremo 2020 parla chiaro – ha infatti segnalato il servizio di Striscia la notizia – ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso. Ci saranno dei provvedimenti per Riki?”

La Rai ha deciso: ecco cosa succederà a Riki

Ma se da una parte il tg satirico di Antonio Ricci ha denunciato la mancanza da parte del cantante, dall’altro è arrivata tempestivamente la risposta da parte dell’organizzazione del Festival tramite un comunicato affidato all’ANSA:

“Trattandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell’artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo), non si procederà all’esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l’interpretazione e l’arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)”.

Insomma, tutto rientrato, a quanto pare. Riki non sarà squalificato e riuscirà a salire sul palco di Sanremo 2020! Pronti a farvi venire i brividi con le sue canzoni?

foto: Kikapress