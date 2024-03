Gianna Nannini debutta sesta nella classifica degli album più venduti mentre il duetto di Geolier & Ultimo conquista la chart singoli. Le Top Ten della settimana.

Tredicesima settimana dell’anno e tredicesima Top of the Music FIMI/Gfk con gli album e i singoli più venduti nel nostro paese. Sono pochi i cambiamenti dell’ultima settimana (dal 22 al 28 marzo 2024), a partire dal podio invariato. In testa, infatti, si conferma il nuovo album di Tony Effe, ‘ICON’, che precede ‘I nomi del diavolo’ di Kid Yugi e ‘Radio Sakura’ di Rose Villain, rispettivamente in seconda e terza posizione.

E come sette giorni fa, Mahmood conferma il quarto posto per ‘Nei letti degli altri’ seguito da Sfera Ebbasta con ‘X2VR’. La prima novità della Top Ten settimanale è Gianna Nannini, sesta con il nuovo progetto ‘Se nel l’anima’, a cui segue ‘E poi siamo finiti del vortice’ di Annalisa (settima). Nella tripletta di chiusura, Future & Metro Boomin con ‘We Don’t Trust You’ (#8), posto ‘Il coraggio dei bambini – Atto II’ di Geolier (#9) e ‘Sirio’ di Lazza (#10).

Top 10 album settimana 13/2024

ICON – Tony Effe I nomi del diavolo – Kid Yugi Radio Sakura – Rose Villain Nei letti degli altri – Mahmood X2VR – Sfera Ebbasta Sei nel l’anima – Gianna Nannini (NEW) E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa We Don’t Trust You – Future & Metro Boomin (NEW) Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier Sirio – Lazza

Guardando, invece, alla chart singoli (download + streaming) si porta immediatamente al primo posto il singolo di Geolier & Ultimo, L’ultima poesia, che scalza dalla vetta Lazza, secondo con 100 messaggi. Medaglia di bronzo, quindi, a Rose Villain feat. Guè insieme nel brano Come un tuono che precede Tuta gold di Mahmood. Ed è doppietta in Top Ten per Geolier – in quinta pozione con il singolo sanremese I p’ me, tu p’ te – seguito da Sinceramente di Annalisa.

Tony Effe si attesta alla settima posizione della chart singoli con Dopo le 4 (con Bresh & Tedua) mentre La noia di Angelina Mango chiude la settimana all’ottavo posto. Ghali e Rose Villain completano la Top Ten rispettivamente nono con Casa mia e decima con CLICK BOOM!.

Top 10 singoli settimana 13/2024

L’ultima poesia – Geolier & Ultimo (NEW) 100 messaggi – Lazza Come un tuono – Rose Villain feat. Guè Tuta gold – Mahmood I p’ me, tu p’ te – Geolier Sinceramente – Annalisa Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh & Tedua La noia – Angelina Mango Casa mia – Ghali CLICK BOOM! – Rose Villain

Foto da Ufficio Stampa