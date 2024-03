Dal 15 marzo è disponibile ‘ICON’, nuovo progetto solista di Tony Effe che in questo lavoro è affiancato dagli artisti più influenti della scena italiana. Tutte le collaborazioni.

Non manca praticamente nessuno della scena rap e trap in ‘ICON’ (Island Records), nuovo attesissimo album di Tony Effe uscito lo scorso 15 marzo. In diciassette tracce sono, infatti, quattordici le collaborazioni che il rapper ha collezionato tra i migliori artisti del momento. L’album – anticipato nel countdown da una serie di affissioni digitali in diverse città dello stivale e dall’annuncio dell’ICON Tour – arriva a tre anni da ‘Untouchable’, primo disco solita di Tony.

In ‘ICON’ l’icona della trap italiana intende dimostrare la propria versatilità senza compromettere la sua natura. All’interno ben nove tracce contengono i featuring nati dalla collaborazione in studio: Sfera Ebbasta & Geolier, Simba La Rue, Lazza & Capo Plaza, Ghali, Bresh & Tedua, Side Baby & Pyrex, Guè, Rose Villain, Emma & Takagi & Ketra.

Cover da Ufficio Stampa

Questa la tracklist completa:

VERO TONY VERO SOSA PILLOLE (feat. Sfera Ebbasta & Geolier) CARRARA (feat. Simba La Rue) PARTICOLARI SPORCHI HONEY (feat. Lazza & Capo Plaza) MIU MIU GTA (feat. Ghali) DOPO LE 4 (feat. Bresh & Tedua) ICON MAISON LAP DANCE (feat. Side Baby & Pyrex) DEMON TIME (feat. Guè) BALENCIAGA (feat. Rose Villain) P SORRY BOSS TAXI SULLA LUNA (feat. Emma & Takagi & Ketra)

La produzione dell’album è affidata ancora una volta alle sapienti mani di Drillionaire, il producer multiplatino che ha contribuito al successo del primo disco di Tony, volato in vetta alle classifiche degli album più venduti in Italia. Non manca la firma di altri tra i più importanti producer del momento: Charlie Charles, Armonica, Sick Luke, Ava, Sadturs, KIID, Daves, Youngotti, LAX.

Aspettando il tour nei palazzetti

E per rendere ancora più iconica l’uscita del ‘ICON’, fino al 19 marzo la stazione di Roma Termini ospita un luogo di culto temporaneo con alcuni spoiler dell’album, tra cui alcuni oggetti riconducibili ai featuring. Nelle giornate indicate, per tre volte al giorno (ore 11:00, ore 12:00, ore 18:00) verranno suonate le strumentali di alcuni brani, proprio come le campane di una chiesa.

I brani di Tony Effe risuoneranno poi nella scaletta di ICON TOUR, due appuntamenti fissati per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport a Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Foto da Ufficio Stampa