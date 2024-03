Leon Faun annuncia il nuovo progetto discografico: dal 22 marzo è disponibile in digitale e in formato fisico ‘Leon’.

Dopo il singolo Anima rilasciato nel mese di gennaio, Leon Faun annuncia il nuovo album dal titolo ‘Leon’, in uscita venerdì 22 marzo per Island Records/Universal Music Italia. Già in pre-save e pre-order, il progetto sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici su cd e vinile (anche autografato).

L’album arriva a quasi tre anni dal disco di debutto ‘C’era una volta’ di cui costituisce una naturale evoluzione. Nelle nuove tracce, infatti, Leon Faun ha raccolto gli ultimi anni del suo percorso, artistico e umano, scegliendo di raccontare se stesso e il proprio mondo interiore senza barriere. Particolarmente interessante è, poi, la veste grafica che mette in primo piano una tela bianca circondata dai colori a rappresentare la moltitudine di sfumature emotive che l’artista svela nella sua musica.

Non solo rapper e cantante, Leon è anche attore. Ha vestito i panni del protagonista nel film La terra dei figli girato da Claudio Cupellini a fianco di nomi illustri. Tra questi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea, Maria Roveran. Inoltre, ha preso parte al cast della serie Netflix Briganti, prossimamente disponibile sulla piattaforma.

E ad aggiungere un tassello ulteriore all’estro artistico di Leon Faun anche le sceneggiature dei suoi videoclip, scritte da lui stesso. Dal potente impatto immaginifico, per i singoli precedenti illustravano storie di altri da cui Leon prendeva ispirazione mentre oggi rimettono al centro il suo vissuto personale.

