Si intitola ‘Anima’ il nuovo singolo di Leon Faun che conferma l’immaginario innovativo e inedito del giovane rapper.

Il giovane rapper Leon Faun torna con il nuovo singolo intitolato Anima, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 19 gennaio sotto l’etichetta Island Records / Universal Music Italia. Dopo essersi affermato come uno dei talenti più promettenti della nuova scena musicale, Leon Faun dimostra ancora una volta le sue capacità di scrittura e il suo stile innovativo.

Cover da Ufficio Stampa

Il brano, prodotto da False, si basa su un momento cardine vissuto dall’artista in prima persona. In Anima, infatti, si esplora il concetto di intangibilità dell’anima, raffigurata come una femme fatale che seduce, sfugge e poi ritorna. Leon Faun riflette sulla costante oscillazione di questo movimento, lasciandolo impotente di fronte ai suoi ricordi.

Conosciuto anche come Leon de la Vallée, Leon Faun è nato a Roma nel 2001 e si è avvicinato alla musica fin dall’infanzia grazie all’influenza della sua famiglia. La scoperta del rap, all’età di 12 anni, lo ha portato a iniziare a scrivere, collaborando con vari artisti di Fiumicino, tra cui il produttore Duffy. Dopo vari progetti, ha guadagnato notorietà con il singolo Animus nel 2018 e ha continuato a pubblicare brani di successo come Oh Cacchio, certificato disco d’oro, e Occhi Lucidi, anch’esso disco d’oro.

Nel 2021, ha debuttato come attore in La Terra dei Figli e ha pubblicato l’album ‘C’era Una Volta’. Nel 2022, è apparso nel film Piove mentre è del 2023 il singolo Vestito Male accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Paolo Strippoli.

Foto da Ufficio Stampa