Dopo il successo di ‘A Cena con gli Dei’, Biagio Antonacci sceglie un’intensa ballad come nuovo singolo: dal 29 marzo ‘Lasciati pensare’. E a giugno i concerti.

Dopo l’ottimo riscontro per A Cena con gli Dei, Biagio Antonacci porta in radio il nuovo singolo Lasciati pensare, in rotazione da venerdì 29 marzo. Il brano è una delle quindici tracce del recente album ‘L’inizio’ (Iris – Epic Records/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio dei dischi più venduti in Italia. E dopo aver fatto ballare, il cantautore opta per una ballad intensa, dall’atmosfera più intima e intimista: “Se ti lasci pensare lo farò con consapevolezza maggiore, renderò il pensiero un viaggio distante e mai altrove , sarà come averti qui”, canta.

Intanto, prosegue il conto alla rovescia verso le date dal vivo della prossima estate, che vedrà Biagio Antonacci impegnato in una serie di appuntamenti live. I concerti, infatti, si terranno in alcuni dei luoghi più incantevoli e di importanza culturale e storica del nostro paese.

Queste le date del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.:

9 e 10 giugno – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 13 e 14 giugno – Roma , Terme di Caracalla

, Terme di Caracalla 28 e 29 giugno – Genova , Arena Del Porto Antico

, Arena Del Porto Antico 12 e 13 luglio – Roccella Jonica , Teatro Castello

, Teatro Castello 18 e 19 luglio – Pompei , Anfiteatro degli Scavi

, Anfiteatro degli Scavi 26 e 27 luglio – Barletta , Fossato del Castello

, Fossato del Castello 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 e 29 settembre – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

I biglietti sono già disponibili su www.ticketone.it.

