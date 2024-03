Dopo il successo dell’album ‘The Illest, Vol. III’, Mostro annuncia la pubblicazione del singolo inedito ‘Andare via’ in duetto con Shari.

Si intitola Andare via (Epic Records/Sony Music Italy) il singolo a cui Mostro affida il ritorno sulla scena a oltre un anno dal progetto ‘The Illest, Vol. III’ che ha superato 25,8 milioni di stream. Il brano è in uscita sulle piattaforme digitali venerdì 29 marzo (qui il pre-save) e vede la partecipazione di Shari su una produzione curata da Nick Sick, producer con cui il rapper romano ha fondato il collettivo ILL MOVEMENT .

Cover da Ufficio Stampa

In Andare via, Mostro affronta il tema del desiderio di fuga, del sentirsi in gabbia e della necessità di evadere. Il tutto, con un sound leggero e vintage nel ritornello, che esplode su un beat rap/trap oderno nelle strofe. E nel tipico stile di Mostro, la scrittura suona diretta ed estremamente evocativa, con la voce Shari ad accompagnare il ritornello creando uno spazio quasi meditativo fra le due strofe.

Perché sono esattamente due le anime della traccia: la prima provocatoria, con rime taglienti del rapper, e la seconda poetica, affidata al timbro di Shari. Con Andare via l’artista conferma quell’attitudine trasgressiva con cui ha già conquistato numerosi traguardi, a partire dalla certificazione ORO per l’album ‘The Illest, Vol. II’ a quota oltre 90,2 milioni di stream su Spotify.

Ottimi numeri anche per il disco ‘Sinceramente Mostro’ (67,7 milioni di riproduzioni) mentre ‘Ogni maledetto giorno’ (Disco di PLATINO) in una sola settimana dall’esordio è riuscito a scalare 87 posizioni della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti.

Foto da Ufficio Stampa