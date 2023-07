È disponibile su tutte le piattaforme il nuovo pezzo di Valerio Lundini e la sua band I Vazzanikki, ‘La Soluzione’.

È una risposta – ironica e stralunata – alla questione ambientale il nuovo brano di Valerio Lundini con i Vazzanikki, La Soluzione. Anticipato durante il recente CaterRaduno di Rai Radio 2 tenutosi a Pesaro, il nuovo pezzo è disponibile su tutte le piattaforme. Ed è destinato a diventare il nuovo tormentone estivo con il suo Basta non fare i bambini i bambini…, che si presta a duplice interpretazione. Prodotto da Danti, La Soluzione è la risposta ai problemi del pianeta.

Valerio Lundini e i Vazzanikki: il testo de La Soluzione

Onde

Evitare che la situazione in mare diventi ancora più drastica

Forse

Basta solo stare uniti come i tappi alle bottigliette di plastica

Quando Bolzano sarà come Siracusa

e non avremo più ghiaccio per il mojito

Sarà tardi per chiedere scusa, non abbiamo ancora capito

Anche se noi non ci saremo

i nostri figli saranno qua

c’è chi dice spreca di meno

non inquinare, ma

La soluzione ce l’ho

Basta non fare i bambini, bambini

Basta non fare i bambini

e così ci sarà meno smog

Basta non fare i bambini, bambini

Basta non fare i bambini

e così risolviamo tutto

Dobbiamo estinguerli anzi sopprimerli anzi abortire questi sprechi

di luce e di gas, no se puede más

c’è la siccitassss

Ho visto un video di un’attivista dell’ambiente

Lei viene dalla Svezia forse ce l’hai presente

Lei pronuncia un frase che ricorderò sempre

Jag har lösningen: inga barn

Anche se noi non ci saremo

i nostri figli saranno qua

c’è chi dice spreca di meno

non inquinare, ma

La soluzione ce l’ho

Basta non fare i bambini, bambini

Basta non fare i bambini

e così ci sarà meno smog

Basta non fare i bambini, bambini

Basta non fare i bambini

e così risolviamo tutto

Il discorso è che noi non dobbiamo più farli nascere questi problemi climatici

Noi non dobbiamo più fare i bambini

Non dobbiamo più essere essere infantili

Per i nostri bambini

Per il nostro futuro

Per il mondo che verrà

Basta non fare i bambini, bambini

Basta non fare i bambini

e così risolviamo tutto