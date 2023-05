Ultime puntate di ‘Bar Stella’: Valerio Lundini ha ricordato i classici di vita degli adolescenti negli anni ’80 e ’90.

Nella penultima puntata di Bar Stella, Stefano De Martino ha ospitato Valerio Lundini. Il comico e conduttore ha ricordato, a modo uso e con esito esilarante, i grandi classici di vita di coloro che erano adolescenti negli anni ’80 e ’90. Ma forse alcuni dei ricordi non sono proprio universali e comuni a tutti, o almeno è quantomeno complicato relazionarsi con l’elenco di Lundini.

Questa settimana vanno in onda le ultime tre puntate di Bar Stella. A iniziare dal 23 maggio, su Rai 2, con Stefano De Martino che ha accolto tre clienti intriganti e particolari: Roy Paci, Serena Brancale e Valerio Lundini. Oltre ai brani musicali, come di consueto eleganti e ricercati, eseguiti in combutta con la Disperata Erotica Band. La chiacchiera da bar è stata incentrata sull’imperdibile argomento degli eterni adolescenti, categoria alla quale tutti coloro presenti al bar – avventori e clienti – sicuramente appartengono.

Grande festa di chiusura (temporanea) del Bar Stella giovedì 25 maggio alle 23.10 con due ospiti d’eccezione: una delle voci più belle della musica italiana, Arisa, e il maestro indiscusso delle televendite, Giorgio Mastrota. Proprio a quest’ultimo il led analogico Ambrosia porgerà la fatidica domanda: tutto può essere venduto? Il tema vedrà le incursioni di Zio Savino, il barista Luciano, Marta la sapiosessuale, il corpo di ballo che non balla, Edmondo l’uomo di mondo, l’attore Victor Francesco Cardona, Franco il cameriere, la mezzaluna, il maestro Pino Perris e ovviamente il padrone di casa, Stefano De Martino.

