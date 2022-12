Valentina Parisse racconta ‘Vischio’: «Un Natale quotidiano e sincero»

Si intitola 'Vischio' il nuovo singolo di Valentina Parisse, che racconta un Natale poco scontato e quotidiano.

Si intitola Vischio (LAB/Universal Music) il nuovo singolo di Valentina Parisse, uscito il 2 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo estivo di Animali, la cantautrice in questo singolo ci racconta il Natale e lo fa da un punto di vista alternativo, non convenzionale.

«Il brano è nato qualche tempo fa. – ci dice Valentina – Da tempo volevo fare una canzone che parlasse del Natale da un punto di vista diverso rispetto alle canzoni che abbiamo imparato a conoscere e ad amare. Nasce per questo, dal desiderio di parlare di un Natale quotidiano, sincero e che non si fermasse sull’apparenza delle luci e delle tavole imbandite. Volevo fosse qualcosa di intimo».

Con Vischio – scritto dall’artista in collaborazione con Leo Pari e Simone Guzzino, prodotto da Gianmarco Grande – Valentina Parisse ci racconta quindi quanto ci si possa sentire soli anche in mezzo a tante persone. Nel testo, con un linguaggio diretto e sincero, Valentina invita a riflettere su quanto poco basterebbe per regalarsi e regalare un sorriso.

«Per me il Natale è tante cose. – dice Valentina – Ho ricordi molto belli d’infanzia, ho ricordi diversi legati ad alcuni Natali passati in solitudine. E un altro Natale che ricordo è quello dell’anno scorso, confinata in casa come tantissime persone con il Covid. Forse anche questo mi ha dato la forza definitva di scrivere questa canzone».

Un messaggio, che viene ben rappresentato anche dal video del brano, volutamente paradossale. E il futuro?

«Sto lavorando a tantissime cose. – risponde Valentina – Sto scrivendo tantissimo, sicuramente ci sarà nuova musica. E poi ci sarà la tournée nei teatri in una veste particolare. Non vedo l’ora di parlarvene».

Foto: Riccardo Lancia