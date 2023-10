Per ora è in digitale, ma arriverà in radio il 27 ottobre ‘Too Much’, il singolo che vede collaborare The Kid Laroi, Jung Kook e Central Cee.

È uscito venerdì 20 ottobre in digitale (ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 27 ottobre) Too Much, il nuovo singolo nato dalla speciale collaborazione tra l’hitmaker australiano The Kid Laroi insieme alla superstar coreana Jung Kook e a Central Cee. Il brano anticipa il nuovo album di The Kid Laroi The First Time, in uscita a novembre.

Online anche il videoclip ufficiale, diretto da Ramez Silyan, nel quale i tre artisti sono i protagonisti di svariate copertine di una rivista chiamata Too Much. Il video analizza al microscopio il tema dell’amore e dell’ossessione che si può provare nei confronti di una celebrità.

Too Much è una canzone che mescola tre stili, provenienti da paesi e culture diverse (The Kid Laroi dall’Australia, Jung Kook dalla Corea del Sud, e Central Cee dal Regno Unito).

Il singolo segue una grande serie di brani di successo dell’hitmaker australiano. Tra questi Stay feat. Justin Bieber (4 miliardi di stream, #1 dell’Airplay radiofonico e 4X Platino in Italia). Ma c’è anche Love Again (250 milioni di stream). E ancora Thousand Miles (400 milioni di stream) e Without You (1,5 miliardi di stream e oro in Italia).

