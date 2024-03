Dopo il debutto con ‘Hollywood’, il cantautore di casa Maciste Dischi torna con il brano ‘Benone’. Dal 21 marzo.

È Benone (distribuzione Warner Music) il nuovo singolo di Teseghella, artista in forza a Maciste Dischi tra le penne e voci emergenti. In digitale dal 21 marzo, il brano indie-pop si ispira a un mood leggero che fa da sfondo a un’ironia pungente con molti riferimenti musicali nel testo. Nelle sue liriche, l’artista comunica le emozioni pescando in un dizionario fatto di sincerità. E mette in primo piano le insicurezze che ognuno ha vissuto almeno una volta nella vita.

Ed ecco, allora, gli alti e bassi dell’esistenza, i pensieri confusi e la nostalgia, quei dubbi che portano a un mare di guai. Ma quando tutto passa, l’incertezza lascia spazio al lieto fine. A quel momento in cui è possibile pensare che tutto stia andando benone, tanto da perdere le parole.

Cover da Ufficio Stampa

“Ho scritto Benone l’estate scorsa”, spiega Teseghella. “Sentivo che per la prima volta stavo mettendo la testa fuori da un oceano di dubbi e incertezze che mi stavano soffocando. L’ho conservata tra le note del telefono per un annetto e poi eccola qui. Benone è il soffio di lucidità che mi rende consapevole degli alti e bassi di questi anni e che, per un momento, rappresenta più di una canzone”.

“Per ogni cerchio che si chiude sento i dubbi e le incertezze che mi opprimono svanire un po’, e questo mi da la forza di cantare e raccontare con leggerezza episodi intimi. L’ho prodotta con Pietro, Golden Years, in un pomeriggio di febbraio, è stata magia al primo incontro”, conclude il cantautore. Benone arriva dopo Hollywood, ballad in cui l’artista condensa nostalgia, rabbia e dolcezza, e in cui immagina un legame tra il celebre quartiere di Los Angeles e la Walk of Fame dei suoi sentimenti.

Foto di Onofrio Petronella da Ufficio Stampa