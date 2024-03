Nuovo album per l’MC romano Lord Madness, che torna con ‘Heath Ledger’ a due anni dal precedente progetto.

Si intitola ‘Heath Ledger’ (Music Against the Walls) il nuovo album dell’MC romano Lord Madness, disponibile in tutte le piattaforme digitali. A più di due anni dall’ultimo lavoro ‘Delorean’, uno dei più rappresentativi artisti della scena rap della Capitale torna con un disco che raffigura tutte le sue sfumature artistiche e personali.

Un concept album, ma non del tutto. Nella prima metà compaiono le componenti legate a un approccio black humor, con tinte che passano dalla street attitude a dei live-banger a volte più club altre volte più party. Quasi un joker delle rime, con una visione sarcastica e grottesca tra il serio e il faceto.

Foto Videonerd da Ufficio Stampa

Nella seconda parte, invece, Lord Madness si toglie la maschera e si mette a nudo, lasciando spazio alla coscienza e all’autobiografismo. Il sound spazia in un’ampia gamma di sonorità, anche grazie ai diversiproducer di ‘Heath Ledger’, tra i quali Promo L’inverso (che ha curato anche tutta la direzione artistica dell’album), Stoma e BellaEspo.

“Anche se bipolare e controverso – commenta l’artista – ‘Heath Ledger’ nella sua varietà rimane un disco omogeneo e coerente dove la comfort zone è proprio non averne una”. Nelle sue barre il rapper romano fa emergere il dolore e la sofferenza di una vita, seppur affrontati con ironia e disillusione. Uno spaccato di vissuto che con un approccio disincantato diventa lo scudo per affrontare la quotidianità.

Non mancano numerosi ospiti sia dal mondo del rap, sia da quello del pop. Le rime di Sensei, Gast, Brain e Kiave, si mescolano con le liriche di Kiquè, Shak Manaly, Vaniss, Suni e Nicoletta Scarpinella.

A completare la tracklist due bonus track che ribadiscono le qualità tecniche dell’artista. Metriche, flow, punchline, metafore e arguti giochi di parole, sono tutte abilità che hanno caratterizzato la produzione di Madness fin dagli esordi.

Foto Videonerd da Ufficio Stampa