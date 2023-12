In anteprima su Funweek il video di ‘Hollywood’, il nuovo singolo del cantautore Teseghella uscito il 30 novembre.

Il nuovo singolo di Teseghella si intitola Hollywood (Maciste Dischi, distribuzione ADA Music). Prodotto da Okgiorgio e influenzato dalla scena indipendente romana, Hollywood è una ballad indie-pop estremamente sincera, il racconto melodico sulle fragilità di un ragazzo della nuova generazione che affronta la fine di una storia d’amore. In questo brano Teseghella condensa nostalgia, mancanza e riflessioni aperte, per parlare di una storia complicata, ostacolata da tutto e tutti. Il video è diretto da Amedeo Zancanella.

Con la sua voce graffiante e al tempo stesso avvolgente, l’artista costruisce un immaginario visivo con cui riesce a intrecciare la sua vita con quella di chi lo ascolta, grazie alle esperienze di vita che porta in musica, semplici ma universali. La musica di Teseghella rappresenta un viaggio intimo attraverso esperienze di vita, amore e la complessità delle emozioni umane.

LEGGI ANCHE: Teseghella, il singolo ‘Hollywood’: «Storia di tanti, ma in quel momento era mia»

«Ho scritto questa canzone a luglio e per la prima volta ho potuto registrare e produrre in uno studio di registrazione vero. – dice l’artista – Ci sono io frustrato e c’è lei che è irraggiungibile, storia di tanti, ma in quel momento era mia soltanto. Ha tirato in cielo una pietra così in alto da diventare stella. Hollywood è la walk of fame dei miei sentimenti in quel momento, che con Okgiorgio ho fatto diventare musica».