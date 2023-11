Si intitola ‘Un altro spettacolo’ il nuovo singolo di Serena Schintu: in anteprima su Funweek il video del brano, girato a Roma.

È disponibile in tutte le piattaforme digitali Un altro spettacolo, il nuovo singolo di Serena Schintu. Un brano che parla della realtà della vita vissuta e nello stesso tempo dello spettacolo, di quelle emozioni uniche che l’artista sarda intende trasmettere ogni volta che canta.

«È una canzone che segna un cambiamento nel mio percorso artistico. – dice Serena Schintu – Il brano inizia lentamente per poi esplodere, un po’ come succede quando il pubblico aspetta che il cantante salga sul palco e inizi il concerto. Prima un leggero brusio di sottofondo, l’attesa che piano piano cresce per poi raggiungere il massimo della carica proprio in quel momento. L’uso del condizionale all’interno della canzone rispecchia quelle che sono le mie aspettative e prospettive future».

Il videoclip, girato a Roma, rappresenta da una parte lo spettacolo: il canto, i concerti, i viaggi che portano l’artista ad incrociare gli sguardi di migliaia di persone, con l’obbiettivo di regalare emozioni ogni volta che sale sopra un palco, dall’altra la vita di tutti i giorni alla quale Serena ritorna. La magia della musica comunque è costante e si rinnova ogni volta, dando vita ad un altro spettacolo.