Presentato in anteprima live sul palco del ‘RuPaul’s Drag Race: Werq The World Tour 2023’, ‘The Queens’ è il nuovo singolo di Paola Iezzi.

È disponibile dal 13 novembre il nuovo singolo di Paola Iezzi The Queens (Sony Music Entertainment Italy / Columbia Records Italy e Universal Music Publishing /Metatron Publishing). Dedica appassionata e magnetica al mondo drag, il brano fa parte della colonna sonora della terza stagione di Drag Race Italia (su Paramount+) ed è stato scritto dalla stessa Iezzi con il producer svedese Johannes Willinder.

Cover da Ufficio Stampa

The Queens vuole essere molto di un semplice brano, ma un inno di empowerment, un invito appassionato a brillare sempre, anche quando si è messi all’angolo. La canzone esorta a uscire allo scoperto, prendendo in mano la propria vita e indossando la migliore corona, perché we are the queens forever, and you know what? Love is love.

“Ho scritto The Queens per ricordare a tutti che si può essere regine anche quando si è esclusi”, afferma Paola a proposito del significato della traccia. “Questo brano parla di coraggio, di mostrarsi per ciò che si è, vincendo ogni paura mettendosi da soli la propria corona”. Sonorità dance-pop e sfumature elettropop fanno da supporto creando, così, un pezzo perfetto per scendere in pista e lasciarsi andare nella più totale libertà.

Come è stato anche in occasione della presentazione live di The Queens, che Paola Iezzi ha interpretato a Milano in occasione dell’unica data italiana del RuPaul’s Drag Race: Werq The World Tour 2023. Durante l’evento, infatti, l’artista ha trasformato il Mediolanum Forum in un vero e proprio dancefloor, offrendo una performance iconica insieme alle Queen protagoniste di Drag Race Italia 3.

Foto da Ufficio Stampa