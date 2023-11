Il Vox Club di Nonantola ha battezzato il ‘Souvenir in da club’ di Emma Marrone che porta il pop nei templi del rock. Recensione e scaletta.

È iniziato dallo storico Vox Club di Nonantola (MO) il Souvenir in da club, tour di Emma che accompagna l’uscita del suo ultimo omonimo album. “Non mi piace ripetermi”, ci diceva l’artista a pochi giorni dalla pubblicazione di ‘Souvenir’ quando lo show era ancora in costruzione. E per lungo tempo, questo spettacolo, la Marrone lo ha sognato, plasmato, visualizzato, messo a punto on the road e infine trasformato in esperienza fisica ed emotiva. Il risultato è un concerto da cui è impossibile non lasciarsi trascinare e non uscirne con la voce un po’ roca e il cuore gonfio.

Le venue raccolte, che hanno il merito di avvicinare pubblico e artista quasi fossero una cosa sola, amplificano quel senso di partecipazione totale e assoluta quasi venisse a crearsi un corpo solo. In un’ora e mezza di musica la voglia di Emma di calpestare quei palchi è un propulsore nucleare cui fanno da complici il pubblico che risponde nei modi voluti come perfetto partner in crime e una scaletta che gira dalla prima all’ultima traccia.

Foto di Roberto Fontana da Ufficio Stampa

“L’idea nasce da una serata romana, dopo il 1° maggio”, spiegava la salentina. “Ero stata invitata a un evento di Spaghetti Unplugged e ne è nata un’improvvisazione speciale. Quella sera, vedere e sentire la gente così vicina è stata quasi un’illuminazione per me. Quando ho proposto i club, sembrava una mattata e invece ce l’abbiamo fatta e arriva Souvenir in da club”. Quella “mattata” è diventato un potentissimo atto rock che spettina il pubblico. Non solo con i “treni” – i medley di successi che costellano la setlist – ma anche con i brani più recenti.

Tra il nuovo album ‘Souvenir’ e le hit, infatti, non c’è alcuna differenza. La platea è un muro di voci che alza i decibel e l’adrenalina senza cali né pause. È più che partecipare o sentire, è diventare tanto che l’immergersi di Emma tra la sua gente, oltre le transenne, e il suo primo stage diving sono naturali quanto calcare un main stage.

Rompere la quarta parete è qualcosa che non tutti possono permettersi di fare, e non solo per ragioni di sicurezza. “L’unico posto in cui mi sento sicura e non ho paura di niente è sul palco e tra la mia gente”, sono le parole di Emma durante il concerto. E così è per davvero.

Foto di Roberto Fontana da Ufficio Stampa

Iniziamo dalla Fine (da “Souvenir”, 2023) Sbagliata Ascendente Leone (colonna sonora del docufilm “Sbagliata Ascendente Leone”, 2022) Capelli Corti (da “Souvenir”, 2023) Carne viva (da “Souvenir”, 2023) Latina (da “Fortuna”, 2019) Indaco (da “Souvenir”, 2023) Mezzo mondo (da “Souvenir”, 2023) MEDLEY

– Io sono bella (da “Fortuna”, 2019)

– Dimentico tutto (da “Schiena”, 2013)

– Amami (da “Schiena”, 2013) MEDLEY

– Ogni volta è così (febbraio 2022)

– In ogni angolo di me (da “Schiena”, 2013)

– Non è l’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2012) Intervallo (da “Souvenir”, 2023) Amore cane feat Lazza (da “Souvenir”, 2023) MEDLEY

– Alibi (da “Fortuna”, 2019)

– L’amore non mi basta (da “Schiena”, 2013)

– Occhi profondi (da “Adesso”, 2015) MEDLEY

– Fortuna (da “Fortuna”, 2019)

– La mia città (da “Schiena”, 2013)

– Cercavo amore (da “Sarò Libera”, 2011) Taxi sulla luna con Tony Effe (da “Souvenir”, 2023) Sentimentale (da “Souvenir”, 2023)

Di seguito tutte le date del ‘Souvenir in da club’ (Friends&Partners e Magellano Concerti):

10 novembre – Vox Club – Nonantola (Modena)

(Modena) 12, 13 e 15 novembre – Largo Venue – Roma

22 e 23 novembre – Hall – Padova

26, 17 e 29 novembre – Magazzini Generali – Milano

2, 3 e 5 dicembre – Cap10100 – Torino

11 e 13 dicembre – Duel Club – Pozzuoli (Napoli)

(Napoli) 17 e 18 dicembre – Demodè – Modugno (Bari)

(Bari) 21 e 22 dicembre – Viper – Firenze

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e Clappit.

Foto di Roberto Fontana da Ufficio Stampa