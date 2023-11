Al via con il sold out milanese la nuova tournée di Giorgia, che porta dal vivo l’ultimo album ‘Blu’: le immagini del debutto.

La magia di Giorgia ha incantato il Mediolanum Forum di Assago, dove ha debuttato ufficialmente il Blu Live – Palasport, terzo capitolo del tour 2023. Dopo il successo di Blu Live – Teatri lirici e Blu live – Outdoor, Giorgia chiuderà il suo anno musicale portando la sua musica sui palchi dei maggiori palazzetti italiani.

E il viaggio è cominciato con una serata sold out da ricordare, che ha regalato al pubblico un’esperienza coinvolgente. La voce inconfondibile dell’artista ha, infatti, trasformato il Mediolanum Forum in un’esplosione di energia ed emozioni. Giochi di luce mozzafiato, visual curatissimi e una straordinaria big band hanno fatto il resto.

Oltre due ore di musica hanno visto Giorgia esplorare una vasta gamma di sonorità, spaziando dal soul alla dance, passando per il rock e culminando in momenti intimi e acustici che hanno catturato l’emozione del pubblico. Inoltre, una scaletta ricca di sorprese, con brani da ‘Blu¹’ e successi di repertorio reinterpretati in chiave inedita, ha suscitato numerose standing ovation da parte del pubblico che ha reso omaggio all’artista con centinaia di palloncini blu.

Sul palco, ad accompagnare Giorgia, Diana Winter, Andrea Faustini, Andrea Rigonat, Fabio Visocchi, Gianluca Ballarin, Mylious Johnson e Sonny T. Le prevendite per tutte le date di Blu Live – Palasport (Friends and Partners) sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Questo il calendario completo:

04 novembre Jesolo (VE) – Palazzo Del Turismo (data Zero)

(VE) – Palazzo Del Turismo (data Zero) 07 novembre Assago (MI) – Mediolanum Forum

(MI) – Mediolanum Forum 11 novembre Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport 18 novembre Mantova – Palaunical (ex Grana Padano Arena)

– Palaunical (ex Grana Padano Arena) 23 novembre Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum 24 novembre Casalecchio Di Reno (BO) – Unipol Arena

(BO) – Unipol Arena 28 novembre Padova – Kioene Arena

– Kioene Arena 01 dicembre Bari – Palaflorio

– Palaflorio 02 dicembre Eboli (SA) – Palasele

(SA) – Palasele 09 dicembre Brescia – Brixia Forum

– Brixia Forum 13 dicembre Torino – Pala Alpitour

