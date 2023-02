Rosalía, il singolo ‘LLYLM’ per la limited edition Coca-Cola Movement

Coca-Cola annuncia il lancio della limited edition Coca-Cola Movement, realizzata in collaborazione con Rosalía.

Rosalía e il noto brand Coca-Cola uniscono le forze per il lancio della limited edition Coca-Cola Movement. Per l’occasione, la celebre artista spagnola ha anche rilasciato un nuovo brano, LLYLM, che celebra il potere trasformativo della musica. In un’epoca in cui arte e marketing sembrano ormai andare a braccetto, Coca-Cola Movement è di fatto la prima variante lanciata in Italia di Coca-Cola Creations, la nuova piattaforma di comunicazione che vuole portare il brand verso nuove espressioni, frutto di collaborazioni, creatività e connessioni culturali. Nello specifico – proprio come il singolo LLYLM – questa limited edition vuole celebrare il potere trasformativo della musica spingendo il gusto unico di Coca-Cola oltre i suoi limiti.

«Le nuove generazioni sono sempre alla ricerca di una trasformazione e di nuovi linguaggi per esprimere se stessi e la loro unicità. E la musica è il veicolo per eccellenza del cambiamento. – ha dichiarato Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia – La piattaforma globale Coca-Cola Creations arriva in Italia per la prima volta e, attraverso la collaborazione con un’artista così ispirazionale come Rosalía, vogliamo aprire nuovi orizzonti per il brand e spingere il nostro gusto unico verso nuove espressioni».

Rosalía e Coca-Cola: il nuovo singolo LLYLM

Il nuovo singolo LLYLM è disponibile dal 27 gennaio. Prodotta da Columbia Records, la canzone è una novità assoluta anche per la stessa artista, con una commistione di linguaggi e un’intera sezione in inglese. Il singolo sarà la colonna sonora di un video di lancio con protagonista Rosalía, esperienza ideata e prodotta da AKQA e dal team WPP OpenX.

«Sono entusiasta di aver creato insieme a Coca-Cola questa nuova bevanda e spero che tutti possano gustare questo viaggio fatto di musica, sapori e creazione come ho fatto io. Mi sono davvero divertita a creare la nuova canzone LLYLM e in questa collaborazione con Coca-Cola», ha dichiarato l’artista e produttrice vincitrice del Grammy Award, Rosalía.

La nuova edizione limitata è disponibile in lattina da 250ml e si presenta con un design accattivante che rispecchia la personalità di Rosalía attraverso colori vivaci e disegni realizzati dall’artista stessa mentre assaggiava Coca-Cola Movement per la prima volta. Il tutto accompagnato dall’iconico logo di Coca-Cola rivisitato per trasmettere ancora una volta il concetto di metamorfosi.