Si intitola ‘Oceanide’ e porta la firma di Sethu la nuova cover-tributo al mondo (videoludico) di ‘Genshin Impact’.

Sapevamo già della passione di Sethu per il mondo dei videogiochi e non è un caso che l’artista firmi Oceanide, rilettura di un brano tratto da Genshin Impact. Presentato in anteprima a Milan Games Week & Cartoomics, Oceanide è dunque è una cover-tributo che Sethu ha dedicato al videogame-fenomeno. Nell’energico video pubblicato in esclusiva su YouTube, degli emozionanti momenti live chitarra-voce con l’eclettico artista e il fratello gemello Jiz si alternano alle evocative animazioni del gioco, per un mix anime-punk davvero sorprendente.

Sethu (nome d’arte di Marco De Lauri) è noto al grande pubblico per la sua partecipazione nella categoria BIG alla 73a edizione del Festival di Sanremo con il brano Cause perse. Colpito dalla melodia di una recente canzone della colonna sonora di questo gioco, Sethu ha scelto di rivisitare il brano attraverso la lente del suo stile unico, aumentandone l’urgenza del ritmo fino quasi a sconfinare nel punk, e facendo emergere con la sua voce la potente carica emozionale del testo che nella versione originale si intuisce scorrere sotto la superficie.

