In anteprima il video di ‘Razionalità’, il nuovo singolo di Niccolò Avanzi, disponibile da venerdì 1 dicembre.

Da venerdì 1 dicembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali e su tutti i digital stores Razionalità, il nuovo singolo del cantautore gardesano Niccolò Avanzi. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti prevista per i primi mesi del 2024.

Il brano parla di come l’amore riesce a farci fare cose inimmaginabili. Condividere l’ossigeno, sentire il bisogno di stare insieme, di lasciarsi andare alla fragilità, diventare una persona sola, di consegnare all’altra persona un pezzo del tuo cuore. Le sonorità sono quelle che rispecchiano ciò che sarà il disco, cantautorato pop con una lieve contaminazione elettronica.

«Razionalità è una fase della mia vita. – dichiara Niccolò Avanzi – È quella sensazione che hai dentro quando stai con qualcuno che per te diventa indispensabile. È quel momento della relazione dove tu non sei più niente, ma conta solo l’altra persona. Concedersi non è facile, anzi è molto complicato al giorno d’oggi dove siamo circondati da mezzi che ci danno tanta libertà ma ci rendono soli, ma in una relazione è l’unico modo (a mio parere) per coltivare l’amore». In anteprima il video.