Nuove funzionalità e contenuti esclusivi: tutto quello che c’è da sapere vivere al meglio Spotify Wrapped 2023.

Insieme alle Top 10 con artisti, canzoni, album e podcast più ascoltati dell’anno (qui tutte le classifiche), Spotify ha rilasciato l’attesissima funzionalità Wrapped 2023. Da ora, infatti, gli utenti di Spotify possono immergersi nella loro esperienza musicale personalizzata, disponibile esclusivamente sull’app aggiornata per iOS e Android. Tante le novità introdotte che aprono una finestra sulla musica, i podcast e il modo di ascoltare degli utenti nel corso degli ultimi mesi.

Oltre agli artisti, i generi, le canzoni, i podcast e il tempo di ascolto sulla piattaforma, Spotify Wrapped 2023 aggiunge l’opzione Io nel 2023. La funzionalità svela quale delle 12 ‘personalità musicali’ rappresenta al meglio il proprio stile di ascolto per offrire un’ulteriore dimensione all’esperienza musicale. Inoltre, i contenuti preferiti dai fan appaiono in una veste nuova.

Grafica da Ufficio Stampa Spotify Italia

Per esempio, la Story Top 5 Generi mostra i cinque generi musicali più ascoltati sotto forma di un panino dai gusti unici, un tocco creativo che riflette le preferenze di Spotify. La Top 5 Artisti, invece, evidenzia anche il mese in cui gli ascolti di ciascun artista hanno raggiunto il picco massimo, offrendo una panoramica completa dell’anno.

Da ora è anche possibile ricevere messaggi video personalizzati dagli artisti preferiti direttamente in Wrapped. Una connessione più intima con Taylor Swift, Bad Bunny, Peso Pluma, NewJeans, SZA, KAROL G, Jung Kook e molti altri. È, inoltre, disponibile una sezione dedicata nella Home di Spotify con merchandise, concerti, playlist editoriali oltre ai contenuti podcast popolari.

LEGGI ANCHE: — Spotify: artisti, canzoni, album e podcast più ascoltati nel 2023

Infine, quest’anno, Wrapped prende vita anche attraverso Blend, creando una playlist personalizzata con il filtro 2023 Wrapped Top Songs per condividere i brani più ascoltati con quelli degli amici. Last but not least, Spotify ha esteso l’esperienza Wrapped anche agli artisti e ai podcaster. Attraverso Spotify for Artists e Spotify for Podcasters, i creator possono esplorare come i loro fan li hanno ascoltati durante l’anno, offrendo un’opportunità unica di connessione e comprensione del loro pubblico.

Grafiche da Ufficio Stampa