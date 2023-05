Nuovo singolo per Mr.Rain che ha presentato in anteprima ‘La fine del mondo’ sul palco del Fabrique a Milano. Con lui Sangiovanni.

Mentre il brano Supereroi continua a macinare numeri nelle classifiche streaming e in radio, mantenendosi ai primi posti, Mr.Rain torna con un nuovo singolo. Da venerdì 12 maggio, infatti, è disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali La fine del mondo che vede l’artista bresciano collaborare per la prima volta con Sangiovanni. Firmato dai due artisti insieme a Lorenzo Vizzini, il brano è arrangiato dallo stesso Mr.Rain con Bias e Lgnd che hanno dato alla canzone un’impronta pop, uk garage e cinematic.

Su un tappeto di pianoforti, archi e percussioni tipici del suo linguaggio musicale, l’artista di ‘Petrichor’, affronta il tema di una storia d’amore tossica. “La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile”, spiega lo stesso Mr.Rain. “Quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista. Mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo”.

Da parte propria, Sangiovanni racconta: “Sono molto felice di aver collaborato con Mattia. È una persona oltre che un artista molto sensibile. Porta sul palco la sua vita e condivido questo modo di vivere la musica: cercare leggerezza e per farlo bisogna scavare in profondità. L’obiettivo è quello di comunicare sensazioni profonde con leggerezza”. E a proposito di palco, Sangio e Mr.Rain hanno voluto regalare una piccola anticipazione de La fine del mondo in occasione della seconda data milanese del tournée sold out Supereroi Tour.

Il tour estivo e il Forum di Assago

Per l’artista rivelazione di Sanremo 2023 si annuncia, quindi, un’estate caldissima che prevede un fitto calendario di appuntamenti live outdoor. Di seguito le date (Colorsound):

27 Giugno – Roma – Auditorium Parco Della Musica Cavea

28 Giugno – Bologna – Sequoie Music Park

04 Luglio – Cosenza – Restart Live Fest

06 Luglio – Marostica – Marostica Summer Festival

08 Luglio – Lignano Sabbiadori – Sunset Festival

11 Luglio – Brescia – Brescia Summer Music

13 Luglio – Napoli – Noisy Naples Fest

14 Luglio – Molfetta – Over Sound Music Festival

16 Luglio – Gubbio – Wonderlast Music Festival

18 Luglio – Roma – Auditorium Parco Della Musica Cavea

20 Luglio – Alba – Collisioni Festival

28 Luglio – Rosolina – Rosolina Beach Festival

3 Agosto – Lecce – Over Sound Music Festival

05 Agosto – Cattolica – Arena Della Regina

06 Agosto – Pescara – Zoo Music Fest

08 Agosto – Cinquale – Viper Summer Festival

09 Agosto – Follonica – Summer Nights

11 Agosto – Palermo – Estate Al Verdura

12 Agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest

17 Agosto – Alghero – Anfiteatro Di Alghero

19 Agosto – Aosta – Forte Di Bard

22 Agosto – Macerata – Sferisterio

A coronamento di questo 2023 di successo, Mr.Rain sarà al Mediolanum Forum di Assago per una data speciale il prossimo 18 novembre. L’annuncio è stato dato via social, con un video emozionale che lo riprende durante il tragitto verso il Forum completamente. Tolta la benda, al centro del Forum vuoto, la clip mostra tutta la sorpresa e la commozione di Mattia.

