Si intitola ‘Assurdo’ il nuovo singolo di Matteo Romano, disponibile dal 5 gennaio e co-scritto con Federica Abbate.

Il 5 gennaio esce Assurdo, il nuovo singolo di Matteo Romano, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato anche dal videoclip ufficiale. Matteo Romano apre il 2024 con un singolo che richiama in parte l’atmosfera intima e introspettiva dei suoi primissimi brani, ma rafforzata e resa universale dalla maggiore consapevolezza artistica del cantante unita alla penna di Federica Abbate, coautrice del brano insieme allo stesso Matteo, e alla produzione di JVLI.

«Avevo in testa da qualche tempo una melodia, che cantavo in treno, per casa, per strada, da solo al pianoforte. – dice Matteo – L’idea del brano è nata così, da questa musica che avevo in testa. O forse non è giusto dire che è nata perché semplicemente era lì. Quando sono andato in studio con Federica Abbate e Jvli per trasformare quel ritornello che avevo in mente in una struttura più compiuta abbiamo capito che dovevamo raccontare qualcosa di mio, come da me veniva quella melodia».

Assurdo racconta la difficoltà di vivere una relazione senza paura o sovrastrutture, l’incapacità di trovare un compromesso per comunicare e per stare bene. Il paradosso è che il timore di soffrire conduca a trasformare quel grido d’amore inespresso in distruzione reciproca.

«A volte faccio fatica, per timore o inesperienza, a sentire le mie emozioni se non passano attraverso la musica. – aggiunge Matteo Romano – Per questo tendo a fuggire e fuggendo distruggo, per assurdo soprattutto se provo sentimenti. Questo brano dà spazio a quello che non direi mai ad alta voce, che non scriverei mai e che forse non avrei mai ammesso a me stesso se non in questa forma».

Matteo Romano: il videoclip di Assurdo

Il videoclip del brano racconta la nascita e costruzione stessa di Assurdo, dalle prime note provate a casa, cercando di mettere su carta e tasti un pensiero ricorrente nella mente di Matteo, fino alle sessioni in studio con Federica e JVLI e gli spoiler sui social che hanno anticipato l’uscita della canzone nelle ultime settimane, destando la curiosità dei fan, da sempre community attenta e prima ascoltatrice degli sfoghi musicali dell’artista sulle piattaforme.

Matteo Romano torna sulla scena musicale come solista dopo le collaborazioni con l’artista internazionale Cian Ducrot in Part of me e con il cantautore Luigi Strangis con Tulipani Blu, nuovi tasselli della giovane carriera di Matteo, iniziata con Concedimi (doppio disco di platino) e Virale (disco di platino), presentata sul palco dell’Ariston nell’edizione del Festival di Sanremo 2022.

Foto di Michele Perna