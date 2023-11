È disponibile sulle piattaforme digitali e su YouTube ‘Magia’, nuovo singolo di Margherita Vicario che racconta la guerra attraverso lo sguardo di donne e bambini.

Nuovo tassello per il progetto poliedrico di Margherita Vicario, che in ‘SHOWTIME’ unisce podcast e musica. È, infatti, disponibile dal 15 novembre sulle piattaforme digitali e YouTube il singolo Magia che affronta il tema della guerra adottando il punto di vista di donne e bambini. Scritto dalla stessa Vicario con Andrea Bonomo, il brano è stato composto da Dade e Edwyn Roberts mentre la produzione è firmata da Dade.

Cover da Ufficio Stampa

“Ho scritto Magia ormai più di un anno fa”, spiega Margherita a proposito della genesi e del significato della canzone. “Pubblicarla ora era in programma. Mi sono chiesta più volte se fosse giusto farlo e alla fine mi sono detta di sì. Perché è una canzone che ha una sua vitalità e una sua resistenza. È però una puntata speciale perché, a differenza dei precedenti episodi, ho deciso di non registrare un podcast. Questo perché nonostante il brano sia pieno di spunti, penso non sia il tempo di indagare e di chiacchierare in maniera più o meno profonda a riguardo”.

“È un momento di lutto e dovrebbe essere un momento di indignazione mondiale e collettiva”, prosegue l’artista. “Il dolore provocato dalle immagini di cui siamo tutti testimoni si aggiunge per me alla rabbia e all’impotenza di fronte ai dibattiti televisivi e alle parole dei nostri politici. Si ostinano a schierarsi dalla parte del più forte, quando è in atto un bagno di sangue di civili intrappolati in un carcere a cielo aperto.”

Parallelamente al lancio del singolo, Margherita Vicario si prepara allo SHOWTIME TOUR 2023, al via il 24 e 25 novembre con due date sold-out a Roma. Il tour proseguirà, poi, in diverse città italiane, queste le prime date:

24 e 25 novembre – Roma , Largo Venue SOLD-OUT

, Largo Venue SOLD-OUT 30 novembre – Torino , Teatro della Concordia

, Teatro della Concordia 1 dicembre – Firenze , Viper

, Viper 3 dicembre – Milano , Alcatraz

, Alcatraz 5 dicembre – Padova , Hall

, Hall 6 dicembre – Bologna, Estragon

I biglietti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti.

Foto di Sara Sabatino da Ufficio Stampa