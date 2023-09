Molte le novità per i fan di Margherita Vicario che, prossima al tour nei club, amplia il progetto SHOWTIME con nuova musica e non solo.

Margherita Vicario amplia il suo progetto SHOWTIME (Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade) annunciando più di una novità. Da venerdì 29 settembre è disponibile – sulle piattaforme digitali, in formato audio e video – il secondo episodio del podcast della cantautrice – dal titolo Tragicamente Ottimisti. Già in anteprima esclusiva su Amazon Music, il progetto è accompagnato anche in radio dal singolo e videoclip Canzoncina con la produzione di Dade.

La nuova puntata del podcast vede la partecipazione speciale del divulgatore scientifico e scrittore Adrian Fartade, che discute con Margherita della crisi climatica e del collasso eco-sociale che minaccia l’umanità. Tono che caratterizza anche Canzoncina, in cui si intrecciano sonorità dance pop e testi narrativi ironici sul futuro del pianeta.

Foto di Sara Sabatino da Ufficio Stampa

Coerente con il suo stile personale che coniuga visual e musica, Margherita Vicario rompe ulteriormente le barriere narrative ricorrendo al linguaggio del podcast per amplificare un messaggio forte. L’obiettivo è allineare musica, parole, coreografe e immaginario per rafforzare lo stesso significato.

LEGGI ANCHE: — Måneskin: prosegue il tour mondiale, dal 10 novembre la new edition di ‘RUSH!’

A breve, poi, Margherita tornerà sul palco con il SHOWTIME TOUR, prodotto da Vivo Concerti, con cui toccherà varie città italiane tra novembre e dicembre. Ecco il calendario:

24 novembre ROMA Largo Venue

Largo Venue 25 novembre ROMA Largo Venue

Largo Venue 30 novembre TORINO Teatro della Concordia

Teatro della Concordia 1 dicembre FIRENZE Viper

Viper 3 dicembre MILANO Alcatraz

Alcatraz 5 dicembre PADOVA Hall

Hall 6 dicembre BOLOGNA Estragon

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST