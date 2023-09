Impegnati nel tour mondiale che li porterà per la prima volta anche in Australia, i Måneskin pubblicano la nuova edizione dell’album ‘RUSH!’ con cinque inediti.

Mentre prosegue il tour mondiale nelle arene del Nord America, i Måneskin annunciano nuova musica. La band pubblica, venerdì 10 novembre, ‘RUSH! (ARE YOU COMING?), new edition dell’ultimo progetto ‘RUSH!’ a cui si aggiungono cinque brani inediti. Oltre al singolo Honey (Are U Coming?) conterrà anche Valentine, Off My Face, The Driver (anticipata dal vivo durante gli ultimi concerti) e Trastevere.

Nuovo anche l’artwork, che inverte la provocatoria versione originale con il salto della band. Pubblicato a gennaio 2023, ‘RUSH!’ ha raggiunto il primo posto in 15 Paesi, entrando nelle prime 5 posizioni delle classifiche di 20 Paesi. A oggi, ha superato gli 1,4 miliardi di stream globali, raggiungendo di recente 1 miliardo di stream solo su Spotify e contribuendo così ai 9,2 miliardi di stream totali della band.

L’album sarà disponibile, oltre che in digitale, anche in vari formati, tra cui:

CD Standard

CD Deluxe che include il LOUD KIDS JOURNAL, esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan

che include il LOUD KIDS JOURNAL, esclusivo libro fotografico di 152 pagine con foto dai fan doppio LP formato standard in vinile nero da 180 grammi

formato standard in vinile nero da 180 grammi doppio LP formato standard “splatter”

formato standard “splatter” doppio LP formato standard in vinile trasparente

Attualmente i Måneskin proseguono la loro marcia alla conquista delle platee internazionali, dopo il trionfo dei VMAs e la vittoria a IMAGinACTION, con il loro RUSH! World Tour che proprio la scorsa settimana li ha visti esibire nell’iconico Madison Square Garden di New York, registrando il tutto esaurito, e che proseguirà nelle principali arene del Nord America, Sud America, Giappone, Europa, Regno Unito e Irlanda, e per la prima volta anche in Australia, con molte date già sold out tra cui si aggiunge anche quella di stasera alla Scotiabank Arena di Toronto.

La tracklist completa di ‘RUSH! (ARE U COMING?)’

Honey (Are U Coming?) Valentine Off My Face The Driver Trastevere Own My Mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

