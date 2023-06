Lusaint ci racconta il singolo ‘Fool For You’ e cosa l’ha portata a scriverlo: in attesa di un futuro all’insegna di una nuova identità.

L’amore senza filtri condito da un sound soul e malinconico: si potrebbe riassumere così Fool For You, singolo della giovane Lusaint (Time Records, distribuzione Believe). Originaria di Manchester, in patria la cantautrice ha già fatto conquiste tra critiche positive e dati streaming. A noi ha tuttavia confessato di aver impiegato un bel po’ a trovare la propria strada e il proprio sound e, soprattutto, di non vedere l’ora di mostrarci altro.

«Era circa un anno fa. Stavo scrivendo canzoni che erano soprattutto ballad e mi piaceva molto scriverle, ma qualcosa mancava nella mia musica. – ci confessa Lusaint – Sono sempre stata molto influenzata dal jazz e da artisti come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone. Ascolto sempre questi artisti, ma non sapevo come ricreare a modo mio questo sound. Ho iniziato a scrivere con Bjorn (Woodhall, ndr) che è il mio co-autore. Avevo alcune note vocali sul telefono e gliele ho fatte ascoltare. Fool For You è in realtà la prima canzone soul che abbiamo scritto insieme».

Se il sound è dichiaratamente influenzato dal jazz e dal soul, il testo è frutto della sincerità di Lusaint. «Mi è venuta in mente questa idea di parlare di un ex partner e di una relazione molto tossica. – ci confessa – Ero più giovane. Credo che quando sei adolescente e vivi la tua prima relazione, non sai cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Ti fai guidare da qualcuno che sai essere negativo, ma è la tua prima storia. Continui la relazione perché pensi sia normale. È tossico ma diventa la tua realtà e volevo approfondire questo aspetto perché credo che tante persone vivano esperienze simili. Il mio principale obiettivo era creare qualcosa che fosse sincero per me e di cui volessi parlare. Musicalmente doveva invece avere una sfumatura jazz tipica della musica che ascolto da tanto. Ora mi sento molto più a mio agio con questo genere».

Lusaint e la nuova musica

Non è un caso che il progetto – in arrivo – sarà caratterizzato da canzoni simili musicalmente a Fool For You. Mentre per i testi, Lusaint ci confessa di stare approfondendo i meandri più oscuri e malinconici della propria penna per dar vita a una nuova identità artistica. «Sicuramente è una sfida. – ci confessa – Ogni tanto penso che faccio cose diverse rispetto agli altri artisti. E arrivo a pensare, dopo aver ascoltato la radio, di dover tornare indietro e iniziare da capo. Ripenso alle cose che faccio e mi chiedo se funzioneranno, ma quello che è successo nelle ultime due settimane mi ha sconvolta. Devo solo continuare così, mi sento molto grata per il fatto che tutto stia funzionando».

Ovviamente, il successo di Fool For You porta anche un po’ di pressione: «Sono grata del fatto che la gente apprezzi la mia musica e spero che continui ad apprezzarla, sarebbe un grande complimento. – conclude Lusaint – C’è un po’ di pressione ma nulla di ingestibile. Va bene così!».